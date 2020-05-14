2020-05-14T14:15:45+03:00
Спорт

«Рубин» мог подписать восходящую звезду европейского футбола, но испугался штрафа: Сейчас футболист феерит в «Манчестер Сити»

Александр Зинченко был на просмотре в казанском клубе, но его так и не подписали
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: Championat.com.Фото: Championat.com.
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Казанский «Рубин» в 2014 году мог подписать игрока, которого сейчас смело можно назвать восходящей звездой европейского футбола. Речь об украинце Александре Зинченко. Это сейчас 23-летний футболист – игрок основы «Манчестер Сити», а шесть лет назад о нем мало кто знал. Он был на контракте в «Шахтере», но из-за боевых действий на Донбассе перебрался в Россию.

Одним из вариантов, где игрок мог продолжить карьеру был казанский «Рубин». Об этом рассказал Дмитрий Кузнецов, работавший ассистентом бывшего главного тренера «Рубина» Рината Билялетдинова.

- «Рубин» не спешил заявлять игрока, потому что там боялись штрафа. Хотя говорили, что у Зинченко был пункт в контракте — его можно было расторгнуть в случае военных действий. Но «Уфа» рискнула — а «Рубин» не рискнул. Зинченко провёл три тренировки, после чего Билялетдинов спросил меня: «Где ты его взял? Его надо подписывать!» Увы, подписать не удалось из-за нефутбольных моментов. Не договорились с «Шахтёром».

Саша провёл в «Рубине» примерно полтора месяца. И ему не дали сыграть ни одной игры. Однажды был комичный случай. Кое-кто (не буду называть фамилию) сказал ему: «А давай ты сыграешь, но выйдешь на поле в шапке, чтобы тебя не узнали! – цитирует Кузнецова Championat.com.

Зинченко в итоге засветился в России, выступая за «Уфу». На него претендовали «Спартак» и «Зенит», но в итоге украинский футболист перебрался в «Манчестер Сити» за 2 миллиона евро. Сейчас его стоимость в 15 раз выше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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