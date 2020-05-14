С 16 мая жителей Чебоксар, которые не носят медицинские маски в общественных местах, будут штрафовать

Во избежание распространения коронавируса, жителей Чувашии обязали носить медицинские маски в общественных местах, к которым среди прочего относятся магазины и общественный транспорт.

Соответствующие изменения в указ “О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашии” внес врио главы республики Олег Николаев.

Первые пару дней жителей Чебоксар, не носивших маски, предупреждали. Но с субботы, 16 мая, таких нарушителей начнут штрафовать. Полицейские начнут оформлять на них протоколы по административной статье "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".

Отметим, что гражданам может грозить штраф до 30 тысяч рублей. Должностным лицам – от 10 до 50 тысяч рублей, ИП – от 30 до 50 тысяч рублей, юрлицам – от 100 до 300 тысяч рублей.

- Главное для нас - не штрафы, а безопасность! Берегите себя, близких, окружающих, - написал на своей странице в соцсети Олег Николаев.