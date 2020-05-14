Объявляем победителей фотоконкурса «Мы - твои друзья!»
Дорогие наши читатели! Завершился фотоконкурс «Мы - твои друзья!». «Комсомолка» рада объявить победителей. А их у нас 20 человек! Все они получают призы: беспроводную колонку, набор цветных карандашей и увлекательное учебное пособие «Мы – твои друзья!». Все эти призы предоставлены компанией брендом PURINA.
Наши победители:
1. Кошка Веста и ее хозяйка Анна Рязанова – 24 голоса
2. Кот Барсик и его хозяин Ильнур Абдулганиев – 24 голоса
3. Кошка Масяня и ее хозяин Андрей Караваев – 23 голоса
4. Кошка Джесс и ее хозяйка Виталина Павлова – 16 голосов
5. Кошка Бусьена и ее хозяин Арсений Алексеев – 12 голосов
6. Кошка Алиса и ее хозяйка Екатерина Малкина – 9 голосов
7. Кошка Совунья и ее хозяйка Альбина Гатиатуллина – 8 голосов
8. Кошка Манька и ее хозяин Илья Алаев – 7 голосов
9. Кот Пломбир и его хозяин Александр Зиновьев – 7 голосов
10. Кошка Мася и ее хозяйка Полина Зиннатханова – 6 голосов
11. Сладкая парочка – собака Мишель и кошка Фифа и их хозяйка Эмилия Аглиева – 6 голосов
12. Кошка Сима и ее хозяйка Лилия Назипова – 6 голосов
13. Собака Белка и ее хозяйка Любовь Золотова – 6 голосов
14. Сладкая парочка - собака Чарли и кошка Мия и их хозяйка Карина Арбузова – 6 голосов
15. Собака Том и его хозяйка Светлана Палкина – 6 голосов
16. Кошка Николь и ее хозяйка Ксения Макунина – 6 голосов
17. Кот Персик и ее хозяйка Оксана Кононенко – 6 голосов
18. Собака Дунай и его хозяйка Оксана Солосина – 6 голосов
19. Семейство котиков – мама-кошка Нюша и ее сыновья Фунтик и Шнырь и их хозяйка Виктория Столберова – 5 голосов
20. Собака София и ее хозяйка Юлия Кабелькова – 5 голосов
Большое всем спасибо за участие!
Победители смогут забрать свои призы по адресу: Казань, пр.Ямашева, дом 10, офис 303 с понедельника, 18 мая. Ждем вас с 11.00 и до 17.00! И не забывайте соблюдать масочный режим.
ИСТОЧНИК KP.RU