Объявляем победителей фотоконкурса «Мы - твои друзья!»

Дорогие наши читатели! Завершился фотоконкурс «Мы - твои друзья!». «Комсомолка» рада объявить победителей. А их у нас 20 человек! Все они получают призы: беспроводную колонку, набор цветных карандашей и увлекательное учебное пособие «Мы – твои друзья!». Все эти призы предоставлены компанией брендом PURINA.

Наши победители:

1. Кошка Веста и ее хозяйка Анна Рязанова – 24 голоса

2. Кот Барсик и его хозяин Ильнур Абдулганиев – 24 голоса

3. Кошка Масяня и ее хозяин Андрей Караваев – 23 голоса

4. Кошка Джесс и ее хозяйка Виталина Павлова – 16 голосов

5. Кошка Бусьена и ее хозяин Арсений Алексеев – 12 голосов

6. Кошка Алиса и ее хозяйка Екатерина Малкина – 9 голосов

7. Кошка Совунья и ее хозяйка Альбина Гатиатуллина – 8 голосов

8. Кошка Манька и ее хозяин Илья Алаев – 7 голосов

9. Кот Пломбир и его хозяин Александр Зиновьев – 7 голосов

10. Кошка Мася и ее хозяйка Полина Зиннатханова – 6 голосов

11. Сладкая парочка – собака Мишель и кошка Фифа и их хозяйка Эмилия Аглиева – 6 голосов

12. Кошка Сима и ее хозяйка Лилия Назипова – 6 голосов

13. Собака Белка и ее хозяйка Любовь Золотова – 6 голосов

14. Сладкая парочка - собака Чарли и кошка Мия и их хозяйка Карина Арбузова – 6 голосов

15. Собака Том и его хозяйка Светлана Палкина – 6 голосов

16. Кошка Николь и ее хозяйка Ксения Макунина – 6 голосов

17. Кот Персик и ее хозяйка Оксана Кононенко – 6 голосов

18. Собака Дунай и его хозяйка Оксана Солосина – 6 голосов

19. Семейство котиков – мама-кошка Нюша и ее сыновья Фунтик и Шнырь и их хозяйка Виктория Столберова – 5 голосов

20. Собака София и ее хозяйка Юлия Кабелькова – 5 голосов

Большое всем спасибо за участие!

Победители смогут забрать свои призы по адресу: Казань, пр.Ямашева, дом 10, офис 303 с понедельника, 18 мая. Ждем вас с 11.00 и до 17.00! И не забывайте соблюдать масочный режим.