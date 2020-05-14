В Марий Эл зафиксировали 39 новых случаев коронавируса

Число зараженных коронавирусом в Марий Эл перевалило за 1 000. По данным на 14 мая, в регионе выявлено 1039 случаев заболевания, 39 из которых - за последние сутки. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

На данный момент 758 инфицированных выздоровели, семеро - скончались.

- Всего в инфекционных стационарах республики лечится 287 человек. Из них с пневмонией – 262, с коронавирусом - 82. В тяжелом состоянии 128 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 154, легкой степени тяжести – 5. Семь пациентов на искусственной вентиляции легких, 136 нуждаются в кислородной поддержке, - отмечали накануне в региональном Минздраве.

Отметим, что с начала пандемии в Марий Эл проведено более 28 тысяч тестов на COVID-19.