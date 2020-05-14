2020-05-14T11:12:56+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чувашии коронавирусом заболели еще 79 человек

Число зараженных в республике достигло 1439
Алина ГАБДУЛИНА
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344 ранее зараженных граждан выздоровели, а восемь - скончались.344 ранее зараженных граждан выздоровели, а восемь - скончались.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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За минувшие сутки в Чувашии выявили 79 новых случаев коронавируса. Об этом в четверг, 14 мая, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в республике заразилось 1439 человек, 344 из которых уже выздоровели, а восемь - скончались.

По последним данным регионального Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением сейчас находятся более 1,1 тысячи человек. С начала пандемии проведено 33,4 тысячи тестов на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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