В Чувашии коронавирусом заболели еще 79 человек
Число зараженных в республике достигло 1439
344 ранее зараженных граждан выздоровели, а восемь - скончались.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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За минувшие сутки в Чувашии выявили 79 новых случаев коронавируса. Об этом в четверг, 14 мая, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Так, с начала пандемии в республике заразилось 1439 человек, 344 из которых уже выздоровели, а восемь - скончались.
По последним данным регионального Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением сейчас находятся более 1,1 тысячи человек. С начала пандемии проведено 33,4 тысячи тестов на COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU