В Чувашии коронавирусом заболели еще 79 человек

За минувшие сутки в Чувашии выявили 79 новых случаев коронавируса. Об этом в четверг, 14 мая, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в республике заразилось 1439 человек, 344 из которых уже выздоровели, а восемь - скончались.

По последним данным регионального Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением сейчас находятся более 1,1 тысячи человек. С начала пандемии проведено 33,4 тысячи тестов на COVID-19.