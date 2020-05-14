В Ульяновской области коронавирус подтвердился еще у 80 человек
По последним данным, в Ульяновской области выявлено 1012 случаев коронавируса. О 80 последних больных стало известно в четверг, 14 мая.
Всплеск числа зараженных глава региона Сергей Морозов объясняет результатом нарушения режима самоизоляции гражданами в майские праздники.
Среди инфицированных 383 жителя Ульяновска. Большая часть из них проживают в Заволжском (143) и Засвияжском (136) районах. Остальные - в Ленинском (58) и Железнодорожном (46) районах.
География коронавируса в Ульяновской области:
Карсунский район - 220;
Димитровград - 52;
Барышский район - 48;
Тереньгульский район - 38;
Мелекесский район - 26;
Николаевский район - 26;
Вешкаймский район - 25;
Старокулаткинский район - 21;
Кузоватовский район - 20;
Старомайнский район - 18;
Инзенский район - 16;
Цильнинский район - 15;
Чердаклинский район - 15;
Майнский район - 14;
Новомалыкинский район - 12;
Новоульяновск - 12;
Ульяновский район - 11;
Сенгилеевский район - 9;
Радищевский район - 6;
Новоспасский район - 5;
Павловский район - 5;
Базарносызганский район - 3;
Сурский район - 2.
На данный момент 222 человека выздоровели, пятеро - скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU