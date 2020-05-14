2020-05-14T11:08:44+03:00
Общество

В Ульяновской области коронавирус подтвердился еще у 80 человек

По последним данным, в регионе выявлено 1012 случаев коронавируса
Алина ГАБДУЛИНА
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На данный момент 222 ранее зараженных человека выздоровели, пятеро - скончались.На данный момент 222 ранее зараженных человека выздоровели, пятеро - скончались.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По последним данным, в Ульяновской области выявлено 1012 случаев коронавируса. О 80 последних больных стало известно в четверг, 14 мая.

Всплеск числа зараженных глава региона Сергей Морозов объясняет результатом нарушения режима самоизоляции гражданами в майские праздники.

Среди инфицированных 383 жителя Ульяновска. Большая часть из них проживают в Заволжском (143) и Засвияжском (136) районах. Остальные - в Ленинском (58) и Железнодорожном (46) районах.

География коронавируса в Ульяновской области:

Карсунский район - 220;

Димитровград - 52;

Барышский район - 48;

Тереньгульский район - 38;

Мелекесский район - 26;

Николаевский район - 26;

Вешкаймский район - 25;

Старокулаткинский район - 21;

Кузоватовский район - 20;

Старомайнский район - 18;

Инзенский район - 16;

Цильнинский район - 15;

Чердаклинский район - 15;

Майнский район - 14;

Новомалыкинский район - 12;

Новоульяновск - 12;

Ульяновский район - 11;

Сенгилеевский район - 9;

Радищевский район - 6;

Новоспасский район - 5;

Павловский район - 5;

Базарносызганский район - 3;

Сурский район - 2.

На данный момент 222 человека выздоровели, пятеро - скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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