2020-05-14T11:06:07+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане коронавирус победили еще 103 человека

На данный момент в республике вылечились 843 зараженных
Алина ГАБДУЛИНА
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По последним данным в регионе выявлено 1980 случаев COVID-19.По последним данным в регионе выявлено 1980 случаев COVID-19.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По последним данным в Татарстане выявлено 1980 случаев заражения коронавирусом. 843 больных уже выздоровели, в том числе 103 - за последние сутки.

- К счастью, количество выздоровлений растет с каждым днем, так как подходит к концу их срок лечения, - заявляют в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией. - Сейчас под медицинским наблюдением находятся 2318 человек. 24 798 граждан ранее были сняты с меднаблюдения.

С начала пандемии в регионе проведено 83 014 тестов на COVID-19.

Отметим, что в Татарстане также зафиксировано семь смертей пациентов с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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