В Татарстане коронавирус победили еще 103 человека

По последним данным в Татарстане выявлено 1980 случаев заражения коронавирусом. 843 больных уже выздоровели, в том числе 103 - за последние сутки.

- К счастью, количество выздоровлений растет с каждым днем, так как подходит к концу их срок лечения, - заявляют в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией. - Сейчас под медицинским наблюдением находятся 2318 человек. 24 798 граждан ранее были сняты с меднаблюдения.

С начала пандемии в регионе проведено 83 014 тестов на COVID-19.

Отметим, что в Татарстане также зафиксировано семь смертей пациентов с коронавирусом.