2020-05-13T19:57:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Набережных Челнах, последние новости на 14 мая 2020 года: в городе выявлено 262 случая заражения

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Набережных Челнах на утро 14 мая 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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На данный момент в Татарстане было инфицировано 1919 человек, 740 из которых уже выздоровели.На данный момент в Татарстане было инфицировано 1919 человек, 740 из которых уже выздоровели.Фото: Андрей АБРАМОВ
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С начала пандемии коронавируса в Набережных Челнах выявлено 262 случаев заражения. О последнем больном стало известно накануне.

Всего же в Татарстане было инфицировано 1919 человек, 740 из которых уже выздоровели. Есть, правда, и семь летальных исходов.

- На данный момент под медицинским наблюдением находятся 2290 человек. 24 707 человек снято с меднаблюдением, - сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. - С начала исследований проведено 80 310 тестов на COVID-19.

О ФЕЙКАХ

Из-за пандемии школьные были вынуждены временно перейти на дистанционное обучение. Вот только ряд родителей решил, что за парты их дети больше не вернутся. В интернете начали появляться соответствующие фейки.

Министерство образования и науки Татарстана опровергло эти сообщения.

- Дистанционное обучение - это вынужденная мера, связанная с эпидемиологической ситуацией в стране. С 12 мая сельские школьники из малокомплектных школ (с количеством учащихся до 20 человек) уже сели за свои парты. И мы рассчитываем, что ситуация стабилизируется, и с 1 сентября учёба будет проходить в привычном для всех режиме, - заявили в ведомстве.

О МЕДИЦИНСКИХ МАСКАХ И ПЕРЧАТКАХ

В Татарстане ослабили режим полной самоизоляции. Так, гражданам разрешили выходить на улицу без цифрового разрешения и даже гулять, но небольшими компаниями до двух человек.

Кроме того, в общественных местах (к которым, среди прочего, относятся парки, скверы, улицы, лифты и лестничные площадки) можно находиться лишь в медицинской маске. Ее отсутствие чревато штрафом. А в магазинах, общественном транспорте и такси граждане обязаны носить еще и перчатки.

Невыполнение правил повлечет ответственность по статье "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Гражданам может грозить штраф до 30 тысяч рублей. Должностным лицам – от 10 до 50 тысяч рублей, ИП – от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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