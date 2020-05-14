Коронавирус в Чебоксарах, последние новости на 14 мая 2020 года: в городе выявлено 436 случаев заражения

С начала пандемии коронавируса в Чувашии выявили 1282 случая заражения. На данный момент 334 больных выздоровели, восемь - скончались.

Большинство зараженных - жители Чебоксар (436). Следом по числу инфицированных идут Ядрин (115), Чебоксарский район (73) и Новочебоксарск (68).

Отметим, что под медицинским наблюдением в республике сейчас находятся 1159 человек. С начала исследований проведен 33 371 тест на COVID-19.

О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПАРКОВКАХ

Из-за пандемии и введенных ограничений, муниципальные парковки в Чебоксарах некоторое время были бесплатными. Однако со вчерашнего дня, 13 мая, они начали работать в штатном режиме и взимать с автовладельцев деньги.

О БЕЗРАБОТИЦЕ

Во второй половине апреля, когда люди находились в вынужденной самоизоляции, в Чувашии резко выросло число безработных. По данным на 12 мая, в регионе 10 299 человек не имеют работы, тогда как год назад их число составляло 2093.