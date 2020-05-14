2020-05-13T20:35:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Чебоксарах, последние новости на 14 мая 2020 года: в городе выявлено 436 случаев заражения

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Чебоксарах на утро 14 мая 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в Чувашии зафиксировано 1282 случая коронавируса.С начала пандемии в Чувашии зафиксировано 1282 случая коронавируса.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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С начала пандемии коронавируса в Чувашии выявили 1282 случая заражения. На данный момент 334 больных выздоровели, восемь - скончались.

Большинство зараженных - жители Чебоксар (436). Следом по числу инфицированных идут Ядрин (115), Чебоксарский район (73) и Новочебоксарск (68).

Отметим, что под медицинским наблюдением в республике сейчас находятся 1159 человек. С начала исследований проведен 33 371 тест на COVID-19.

О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПАРКОВКАХ

Из-за пандемии и введенных ограничений, муниципальные парковки в Чебоксарах некоторое время были бесплатными. Однако со вчерашнего дня, 13 мая, они начали работать в штатном режиме и взимать с автовладельцев деньги.

О БЕЗРАБОТИЦЕ

Во второй половине апреля, когда люди находились в вынужденной самоизоляции, в Чувашии резко выросло число безработных. По данным на 12 мая, в регионе 10 299 человек не имеют работы, тогда как год назад их число составляло 2093.

ИСТОЧНИК KP.RU

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