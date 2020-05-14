Коронавирус в Йошкар-Оле, последние новости на 14 мая 2020 года: в городе выявлено 578 случаев заражения

По последним данным, в Марий Эл выявлено 996 случаев коронавируса. На данный момент 696 зараженных выздоровели, семеро - скончались.

Отметим, что большинство зараженных - жители Йошкар-Олы (578 человек). Следующие по числу зараженных - Медведевский (130) и Советский (41) районы республики.

- Среди инфицированных 4 ребенка - до года, 30 - от 1 года до 6 лет, 42 - от 7 до 14 лет, 16 - от 15 до 17 лет. 85 - лица от 18 до 29 лет, 312 – от 30 до 49 лет, 323 - от 50 до 64 года. На долю лиц старше 65 лет приходится 184 случаев заболевания, - отмечают в Роспотребнадзоре республики.

Известно, что у 271 зараженного коронавирусом нет клинических проявлений, у 403 - течение заболеваний легкое, у 269 – средней тяжести, у 53 - тяжелое.

О ТЕХ, КТО ГОСПИТАЛИЗИРОВАН

- Всего в инфекционных стационарах республики лечится 287 человек. Из них с пневмонией – 262, с коронавирусом - 82. В тяжелом состоянии 128 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 154, легкой степени тяжести – 5. Семь пациентов на искусственной вентиляции легких, 136 нуждаются в кислородной поддержке, - отмечают в региональном Минздраве.

В частности, в инфекционном и перепрофилированном терапевтическом отделениях горбольницы Йошкар-Олы лечится 172 пациента, у 171 диагностирована пневмония. В тяжелом состоянии – 105 человек, в состоянии средней степени тяжести – 67. Пять пациентов на искусственной вентиляции легких, 91 нуждается в кислородной поддержке. С коронавирусом – 20.

В ДРКБ лечатся 9 пациентов. Один в тяжелом состоянии, 6 – в состоянии средней степени тяжести, 2 – легкой степени тяжести. С коронавирусом – 6.

О ПРОВЕДЕННЫХ ТЕСТАХ

С начала пандемии в Марий Эл проведено 28 009 тестов на COVID-19.

Сейчас в регионе под медицинским наблюдением остаются 1210 россиян и 4 иностранца. 1195 из них контактировали с лицами, у которых подозревают коронавирус.