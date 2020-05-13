«Левитта» отправила врачам РКБ 500 многоразовых респираторных масок

Выпуск многоразовых респираторных масок со сменными фильтрами наладила компания «Левитта» из Казани. Компания обеспечивает респираторами высокого класса защиты татарстанские больницы, крупные предприятия и обычных потребителей.

3D-технологии для защиты

Обычные одноразовые медицинские маски относятся к низкому классу защиты, не имеют анатомической формы и не защитят от коронавируса. Они способны лишь уберечь окружающих от инфицирования, в то время как многоразовые респираторные маски дополнительно защищают человека, который носит маску. Они относятся к классам FFP2 и 3 по возрастанию защитных свойств.

Фильтрующий элемент многоразовых респираторных масок от казанской компании «Левитта» обладает весьма высокими барьерными свойствами и удерживает внутри самые микроскопические вредные бактерии.

- Компания имеет все регистрационные документы и успешно сотрудничает с множеством медицинских учреждений и предприятий РТ, - отмечают в Министерстве промышленности и торговли республики. - Изделия изготавливаются с помощью 3D-печати из экологически чистого биоразлагаемого материала полилактида.

Маски имеют размеры от S до XL и плотно прилегают к лицу, не пропуская воздух. Для работников с высокой интенсивностью дыхания предлагаются многоразовые маски с двумя фильтрами.

- 3D-технологиями наша компания занимается два года, - рассказывает руководитель «Левитты» Артур Мамаев. - На выпуск респираторных масок переориентировались уже 4 апреля. Запустить производство удалось собственными усилиями. На данный момент работает пятьдесят 3D-принтеров общей производительностью 500 штук в день. Главная наша задача - закрыть потребность медиков, но мы также поставляем маски на предприятия и розничным покупателям. До 30% реализуемых масок мы передаем медперсоналу безвозмездно и будем использовать эту формулу и в дальнейшем.

В Республиканскую клиническую больницу МЗ РТ сотрудники ООО «Левитта» отправили 500 масок и более 200 тысяч сменных фильтров к ним, в Елабужскую ЦРБ - 150 масок и 60 тысяч фильтров. Безвозмездно передали также продукцию администрации Нижнекамска - более 300 масок и порядка 150 тыс. фильтров.

«Левитта» производит и защитные щитки-экраны для сотрудников больниц.

Наполнители фильтров - синтетическое полимерное волокно и промежуточный абсорбирующий слой. Спанбонд выполняет армирующую функцию и обладает высокой воздухопроницаемостью. Мельтблаун - задерживающий слой, препятствующий проникновению различных бактерий. При этом он не ухудшает естественный воздухообмен организма.

- Если сравнивать затраты потребителей при использовании одноразовых медицинских масок и многоразовых респираторных, вторые при соблюдении рекомендаций по эксплуатации обходятся примерно в 10 раз дешевле, ведь они покупаются один раз, меняются лишь фильтры, - подчеркивает Артур Мамаев.

Стоимость многоразовой респираторной маски в розницу - 600 рублей, комплект из 300 фильтров стоит 300 рублей.

Нагрузка на экологию - в 50 раз ниже

Важно также, что использование многоразовых масок существенно снижает экологическую нагрузку. Один фильтр весит всего 0,1 г. Для сравнения - одноразовая маска весит 5 г, а ведь менять ее на новую нужно каждые два часа. 50-кратная разница по массе твердых отходов!

Материал полилактид, из которого изготавливаются сами многоразовые маски, относится к биоразлагаемым и безопасным для экологии. Сырьем для него являются кукуруза и сахарный тростник.

«Левитта» поставляет многоразовые респираторные маски крупным и мелким оптом, а также в розницу.

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