"Не верьте фейкам": Министерство образования Татарстана опровергло информацию, что новый учебный год начнется дистанционно

Еще не закончился учебный год, ставший одним из самых сложных за последнее время в России, как уже появились новые слухи по поводу будущего учебного года. Кто-то распространяет информацию, что и 1 сентября в школу идти не придется - обучение будет дистанционным.

Узнав о том, что традиционного Дня Знаний может и не быть, обеспокоенный родители оборвали телефоны в министерстве образования Татарстана. И там ответили на фейковую новость:

"В социальных сетях продолжается распространение ложной информации о том, что с 1 сентября 2020 года учёба в школах начнётся не в традиционном, а в дистанционном формате.

Данная информация является заведомо недостоверной.

Дистанционное обучение - это вынужденная мера, связанная с эпидемиологической ситуацией в стране.

С 12 мая сельские школьники из малокомплектных школ (с количеством учащихся до 20 человек) уже сели за свои парты.

И мы рассчитываем, что ситуация стабилизируется, и с 1 сентября учёба будет проходить в привычном для всех режиме".