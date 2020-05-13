2020-05-13T13:23:55+03:00
Общество

"Не верьте фейкам": Министерство образования Татарстана опровергло информацию, что новый учебный год начнется дистанционно

1 сентября должно пройти в штатном режиме
Лика ИСАЕВА
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1 сентября дети пойдут в школу, как обычно1 сентября дети пойдут в школу, как обычноФото: Иван МАКЕЕВ
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Еще не закончился учебный год, ставший одним из самых сложных за последнее время в России, как уже появились новые слухи по поводу будущего учебного года. Кто-то распространяет информацию, что и 1 сентября в школу идти не придется - обучение будет дистанционным.

Узнав о том, что традиционного Дня Знаний может и не быть, обеспокоенный родители оборвали телефоны в министерстве образования Татарстана. И там ответили на фейковую новость:

"В социальных сетях продолжается распространение ложной информации о том, что с 1 сентября 2020 года учёба в школах начнётся не в традиционном, а в дистанционном формате.

Данная информация является заведомо недостоверной.

Дистанционное обучение - это вынужденная мера, связанная с эпидемиологической ситуацией в стране.

С 12 мая сельские школьники из малокомплектных школ (с количеством учащихся до 20 человек) уже сели за свои парты.

И мы рассчитываем, что ситуация стабилизируется, и с 1 сентября учёба будет проходить в привычном для всех режиме".

ИСТОЧНИК KP.RU

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