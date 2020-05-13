2020-05-13T11:42:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане за сутки коронавирус победили сто человек

С начала пандемии в республике выздоровели 740 зараженных
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в республике выявлено 1919 случаев COVID-19.С начала пандемии в республике выявлено 1919 случаев COVID-19.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Татарстане выздоровели 100 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Так, в республике инфекцию победили 740 граждан.

- На данный момент под медицинским наблюдением находятся 2290 человек. 24 707 человек снято с меднаблюдением, - сообщает региональный опрештаб по борьбе с инфекцией. - С начала исследований проведено 80 310 тестов на COVID-19.

Отметим, что с начала пандемии в Татарстане выявлено 1919 случаев коронавируса. Семь зараженных скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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