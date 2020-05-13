В Ульяновской области зафиксировано 46 новых случаев коронавируса

Стало известно, что в Ульяновской области коронавирусом заразились еще 46 человек. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в регионе выявлено 932 случая новой инфекции. 182 зараженных уже выздоровели, пятеро - скончались.

Отметим, что в Ульяновской области проведено более 26 тысяч тестов на COVID-19, обследовано 22,5 тысяч человек. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 3,4 тысячи граждан.