2020-05-13T11:41:24+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ульяновской области зафиксировано 46 новых случаев коронавируса

С начала пандемии в регионе заразилось 932 человека
Алина ГАБДУЛИНА
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182 зараженных уже выздоровели, пятеро - скончались.182 зараженных уже выздоровели, пятеро - скончались.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Стало известно, что в Ульяновской области коронавирусом заразились еще 46 человек. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в регионе выявлено 932 случая новой инфекции. 182 зараженных уже выздоровели, пятеро - скончались.

Отметим, что в Ульяновской области проведено более 26 тысяч тестов на COVID-19, обследовано 22,5 тысяч человек. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 3,4 тысячи граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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