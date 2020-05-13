2020-05-13T11:26:10+03:00
Коронавирус Covid-19

В Марий Эл коронавирус подтвердился еще у 32 человек

С начала пандемии в регионе выявили 996 случаев заражения
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в республике проведено порядка 27,2 тысяч тестов на COVID-19.С начала пандемии в республике проведено порядка 27,2 тысяч тестов на COVID-19.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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По последним данным, в Марий Эл выявлено 996 случаев коронавируса. О 32 последних зараженных федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией заявил утром в среду, 13 мая.

На данный момент 696 ранее зараженных выздоровели, семеро - скончались.

- В инфекционных стационарах республики лечится 279 человек. Из них с пневмонией – 258, с коронавирусом - 81. В тяжелом состоянии 115 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 159, легкой степени тяжести – 5. Семь пациентов на искусственной вентиляции легких, 145 нуждаются в кислородной поддержке, - отмечали накануне в региональном Минздраве.

Обновленной информации ведомство пока не опубликовало.

Отметим, что с начала пандемии в Марий Эл проведено порядка 27,2 тысяч тестов на COVID-19. Сейчас в регионе под медицинским наблюдением остаются 1227 россиян и 4 иностранца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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