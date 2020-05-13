2020-05-13T11:24:30+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чувашии коронавирусом заболели еще 78 человек

С начала пандемии в регионе выявлено 1282 случая заражения COVID-19
Алина ГАБДУЛИНА
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На данный момент 334 ранее зараженных человека выздоровели, восемь - скончались.На данный момент 334 ранее зараженных человека выздоровели, восемь - скончались.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Чувашии коронавирус подтвердился еще у 78 граждан. Об утром в среду, 13 мая, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в регионе выявлено 1360 случаев COVID-19. 334 зараженных уже выздоровели, восемь - скончались.

По последним данным Роспотребнадзора республики, под медицинским наблюдением находятся 1248 человек. С начала исследований проведено более 32 тысяч тестов на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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