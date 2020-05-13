В Татарстане выявлено 87 новых случаев коронавируса: число зараженных достигло 1919

За минувшие сутки коронавирус в Татарстане подтвердился еще у 87 человек. Трое из них вернулись из другого региона России, 84 - контактировали с ранее зараженными.

- 31 человек госпитализирован, 56 получают лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой течения болезни, - сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Отметим, большинство новых больных - жители Казани (43). 20 зараженных из Апастовского района, 9 - из Нижнекамского района, 5 - из Зеленодольского района, 3 - из Высокогорского района, 2 - из Лаишевского района, по одному - из Набережных Челнов, Балтасинского, Буинского, Камско-Устьинского и Кукморского районов.

Шестеро зараженных несовершеннолетние. 13 человек - от 18 до 30 лет, 25 - от 30 до 50 лет, 21 - от 50 до 60 лет, 20 - от 60 до 70 лет, 2 - от 80 до 90 лет.

Отметим, что с начала пандемии в Татарстане коронавирус диагностировали 1919 людям. 740 из них выздоровели, семеро - скончались.