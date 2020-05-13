Ездили на дачу и ходили за продуктами: Для каких целей татарстанцы чаще всего оформляли цифровые пропуска

12 мая в Татарстане прекратил работу сервис по оформлению цифровых пропусков для выхода из дома в период всеобщей самоизоляции. С 1 апреля жителям республики выдано 13 миллионов 732 тысячи 948 цифровых пропусков.

В общей сложности в системе цифровых пропусков зарегистрировались 1 миллион 737 тыс.ячи 75 татарстанцев. В последний день работы сервиса, 11 мая, жители республики запросили 464 тысяч 660 разрешений на выход из дома.

Самой востребованной целью для выхода из дома на протяжении всего периода работы сервиса оставалась поездка на дачу или возвращение с дачи. По этой цели жители запросили 7 миллионов 209 тысяч 217 разрешений, что составляет около 53% от общего количества выданных цифровых пропусков.

На втором месте по популярности были разрешения для доставки лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости, а также оказание помощи нетрудоспособным родственникам. По данной цели выдано 3 миллиона 623 тысяч 827 кодов на выход.

Третье место заняли разрешения для посещения кредитных организаций и почтовых отделений – татарстанцы получили 1 миллион 53 тысячи 442 таких цифровых пропуска.

Кроме того, за время функционирования сервиса пользователями системы стали 3970 самозанятых республики. Общее количество запрошенных ими разрешений на выход из дома составило 31800. Чаще всего самозанятые оформляли пропуска для проезда к производственному помещению (приблизительно 40% от общего числа выданных разрешений).

На горячую линию цифровых пропусков, запущенную одновременно с сервисом, поступило порядка 260 тысяч звонков от жителей республики, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.