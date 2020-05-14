2020-05-14T10:48:02+03:00
Общество

В Татарстане выявлен 61 новый случай коронавируса

Большинство зараженных - жители Набережных Челнов
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в республике коронавирусом заразились 1980 человек, 843 из которых уже выздоровели.С начала пандемии в республике коронавирусом заразились 1980 человек, 843 из которых уже выздоровели.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Татарстане коронавирус подтвердился еще у 61 человека. Большинство из них - жители Набережных Челнов (25). Также среди зараженных есть жители Казани - 24, Алькеевского района - 2, Азнакаевского района - 1, Балтасинского района - 1, Верхнеуслонского района - 1, Дрожжановского района - 1, Елабужского района - 1, Зеленодольского района - 1, Лаишевского района - 1, Менделеевского района - 1, Тукаевского района - 1 и Ютазинского района - 1.

- 20 человек госпитализированы, 41 получает лечение на дому с легкой или бессимптомной формой заболевания, - сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Отметим, что среди новых больных один несовершеннолетний, 12 пациентов - от 18 до 30 лет, 18 - от 30 до 50 лет, 7 - от 50 до 60 лет, 13 - от 60 до 70 лет, 5 - от 70 до 80, 5 - от 80 до 90 лет.

Так, с начала пандемии в республике коронавирусом заразились 1980 человек, 843 из которых уже выздоровели, а семеро - скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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