2020-05-12T16:59:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ульяновске, последние новости на 13 мая 2020 года: горожан обязали носить перчатки в общественных местах

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Ульяновске на утро 13 мая 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Без перчаток в магазины, медучреждения, общественный транспорт и даже такси впускать не будут.Без перчаток в магазины, медучреждения, общественный транспорт и даже такси впускать не будут.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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С начала пандемии в Ульяновской области зафиксировали 932 случая коронавируса. Об этом сообщает Роспотребнадзор региона, когда федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией говорит о 880 зараженных.

На данный момент 152 заболевших выздоровели, четверо - скончались.

Известно также, что в регионе проведено более 26 тысяч тестов на COVID-19, обследовано 22,5 тысяч человек. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 3438 граждан.

О "ПЕРЧАТОЧНОМ" РЕЖИМЕ

Жителей Ульяновской области обязали носить не только медицинские маски, но и перчатки в общественных местах. Без них в магазины, медучреждения, общественный транспорт и даже такси впускать не будут.

- При входе в объект торговли ответственный работник объекта торговли должен требовать от посетителей осуществить обработку рук специальным раствором для дезинфекции (или дезинфицирующей салфеткой) и надеть средства индивидуальной защиты органов дыхания и перчатки. В случае отсутствия у посетителя индивидуального средства защиты органов дыхания и перчаток ответственный работник не вправе допускать посетителя в торговый объект. Ответственный работник вправе предоставить посетителю средства индивидуальной защиты на платной или бесплатной основе, - написано в указе главы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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