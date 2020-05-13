2020-05-12T16:37:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Чебоксарах, последние новости на 13 мая 2020 года: в ближайшее время торговые центры не откроются

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Чебоксарах на утро 13 мая 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Для снятия ограничений регион должен соответствовать ряду критериев, чего сейчас не происходит в полной мере.Для снятия ограничений регион должен соответствовать ряду критериев, чего сейчас не происходит в полной мере.Фото: Андрей АБРАМОВ
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По последним данным, в Чувашии выявлено 1282 случая коронавируса. 302 зараженных уже выздоровели, 8 - скончались.

На данный момент под медицинским наблюдением находятся 1248 человек. С начала пандемии в республике проведено 32 108 тестов на COVID-19.

О МЕДИКАХ

Медики Чувашии начали получать дополнительные выплаты за работу с зараженными коронавирусом. Деньги должны получить 3462 медработника, среди которых 1105 специалистов "скорой", 1199 сотрудников поликлиник, 1158 сотрудников стационаров.

О ПРОГУЛКАХ В МЕДИЦИНСКИХ МАСКАХ

Жителей Чувашии обязали носить медицинские маски в общественных местах, к которым относятся магазины, общественный транспорт и такси, а также медучреждения, аптеки и парикмахерские.

Вместе с тем, гражданам разрешили заниматься спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и соблюдении дистанции, гулять на улице (также не более двух человек вместе).

- Родители могут выходить на улицу вместе с детьми вне зависимости от их количества, но только при условии социального дистанцирования (не менее 1,5 метра) от других граждан. Детские площадки и места массового посещения остаются закрытыми, - сообщает пресс-служба администрации главы республики.

О ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ

На прошлой неделе глава Минэкономразвития Чувашии Иван Моторин заявил, что с 12 мая в регионе могут возобновить работу торговые центры. Ведомство надеялось на поддержку инициативы региональным оперштабом по борьбе с коронавирусом.

Вот только врио главы республики Олег Николаев накануне заявил, что об открытии ТЦ никакой речи идти не может. Ведь для снятия ограничений регион должен соответствовать ряду критериев, чего сейчас не происходит в полной мере.

О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА

Из-за коронавируса бюджет Чебоксар может лишится 400 миллионов рублей. А это порядка 10% от собственных доходов города.

Сейчас горбюджет исполнен в размере 2,5 миллиардов рублей. По сравнению с соответствующим периодом 2019 года, доходы снизились на 125,6 миллионов рублей. Неналоговые доходы от использования имущества и земли с начала 2020 года составили 263 миллиона рублей. Долги по аренде сейчас составляют порядка 155 миллионов рублей, часть из которых взыскать уже невозможно, так как имущество принадлежит организациям-банкротам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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