Коронавирус в Йошкар-Оле, последние новости на 13 мая 2020 года: в горбольнице лечится 21 зараженный

По последним данным, в Марий Эл выявлено 964 случая коронавируса. На данный момент 648 зараженных выздоровели, шестеро - скончались.

Отметим, что большинство зараженных - жители Йошкар-Олы (566 человек). Следующие по числу зараженных - Медведевский (127) и Советский (40) районы республики.

- Среди инфицированных 4 ребенка - до года, 30 - от 1 года до 6 лет, 40 - от 7 до 14 лет, 16 - от 15 до 17 лет. 83 - лица от 18 до 29 лет, 305 – от 30 до 49 лет, 309 - от 50 до 64 года. На долю лиц старше 65 лет приходится 177 случаев заболевания, - отмечают в Роспотребнадзоре республики.

Известно, что у 264 зараженных коронавирусом нет клинических проявлений, у 393 - течение заболеваний легкое, у 245 – средней тяжести, у 62 - тяжелое.

О ТЕХ, КТО ГОСПИТАЛИЗИРОВАН

- В инфекционных стационарах республики лечится 279 человек. Из них с пневмонией – 258, с коронавирусом - 81. В тяжелом состоянии 115 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 159, легкой степени тяжести – 5. Семь пациентов на искусственной вентиляции легких, 145 нуждаются в кислородной поддержке, - отмечают в региональном Минздраве.

В частности, в инфекционном и перепрофилированном терапевтическом отделениях горбольницы Йошкар-Олы сейчас лечится 161 пациент, у 160 диагностирована пневмония. В тяжелом состоянии – 95 человек, в состоянии средней степени тяжести – 66. Четыре пациента на искусственной вентиляции легких, 98 нуждаются в кислородной поддержке. С коронавирусом – 21.

В ДРКБ же лечатся 6 пациентов. Один в тяжелом состоянии, трое – в состоянии средней степени тяжести, двое – легкой степени тяжести. С коронавирусом – 4.

О ПРОВЕДЕННЫХ ТЕСТАХ

С начала пандемии в Марий Эл проведено 27 182 тестов на COVID-19.

Сейчас в регионе под медицинским наблюдением остаются 1227 россиян и 4 иностранца. 1214 из них контактировали с лицами, у которых подозревают коронавирус.