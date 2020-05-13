Коронавирус в Набережных Челнах, последние новости на 13 мая 2020 года: в городе скончался третий зараженный

По последним данным в Татарстане выявлено 1832 случая коронавируса. О 71 последнем зараженном, среди которых 22 жителя Набережных Челнов, стало известно накануне.

- На данный момент под медицинским наблюдением находятся 2 245 человек. 24 541 человек сняты с меднаблюдения, - сообщает региональный оперштаб по борьбе с новой инфекцией. - С начала исследований было проведено 77 606 тестов на COVID-19. С 1 января 2020 года досмотрено 1659 авиарейсов, 163 113 пассажиров.

На данный момент в республике выздоровели 640 больных COVID-19 человек, скончались - семеро.

О СЕДЬМОМ СКОНЧАВШЕМСЯ ЗАРАЖЕННОМ

Седьмым скончавшимся стал 52-летний житель Набережных Челнов. Мужчина был госпитализирован в городскую инфекционную больницу 29 апреля. 4 мая пациент с тяжелой формой коронавируса был переведен в горбольницу №2.

Диагноз осложнялся внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией. Пациент также имел хронические заболевания.

6 мая мужчина был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Накануне, 12 мая, он скончался.

Отметим, что с начала пандемии в городе скончались трое зараженных.

О РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ

С 12 мая в Татарстане внесены изменения в режим самоизоляции. Гражданам больше не нужно получать цифровой смс-пропуск для выхода из дома. Также нет необходимости иметь при себе справку с места работы для передвижения вне дома.

При этом люди должны обязательно носить маски, перчатки и соблюдать дистанцию в 1,5 метра даже при передвижении по городу.

О ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАН

В Татарстане сельские жители безвозмездно получили рассаду и семена на 10 миллионов рублей. Правительство республики считает, что это позволит обеспечить самозанятость граждан в условиях непростой экономической ситуации и поддержать продовольственную безопасность региона.

Также поддержку получат семьи с детьми. Глава Пенсионного Фонда Татарстан рассказал, как жителям республики получить дополнительные выплаты в 5 и 10 тысяч рублей на детей до 16 лет.