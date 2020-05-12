В Татарстане от covid-19 скончался седьмой человек

В республике произошел седьмой случай смерти пациента от COVID-19. Проведенное экспертное исследование подтвердило диагноз.

52-летний житель Набережных Челнов был госпитализирован в инфекционную больницу 29 апреля, а 4 мая был переведен в Городскую больницу №2. Причиной перевода стала тяжёлая форма новой коронавирусной инфекции COVID-19, осложненной внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией.

Состояние мужчины ухудшалось, и к аппарату ИВЛ его подключили 6 мая. К сожалению, медикам не удалось спасти пациента, и он скончался 11 мая. Крове covid-19 погибший имел хронические заболевания.

Свои соболезнования близким погибшего принесли в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в Татарстане.