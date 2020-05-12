2020-05-12T14:39:12+03:00
Общество

МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ АГРОПРОИЗВОДСТВА И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ К ГЛОБАЛЬНЫМ КЛИМАТИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ

Современные климатические изменения — закономерный процесс
Поделиться:
Изменить размер текста:

Н.В. Зиновчук,

доктор экономических наук,

профессор

В наши дни стала почти привычной информация об увеличении количества природных аномальных явлений, которые являются следствием изменения климата. Мы и сами замечаем, что погода становится нетипичной для того или иного климатического пояса. Мы узнаем о таянии льдов на Северном и Южных полюсах, овозникновении пожаров, потопов, штормов и торнадо в регионах, для которых эти явления были не присущи. Но задумываемся ли мы о том, что на таких территориях климатические изменения приводят к разрушению сельского хозяйства и вынуждают людей к переселению в другие места или страны.

В докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата от 31 марта 2014 года было указано, что уже сейчас разрушены и не подлежат восстановлению отдельные экосистемы суши и океана, системы водоснабжения, сельскохозяйственные земли. Сегодня осталось не так много стран, которые не столкнулись бы с проблемой беженцев.

Современные климатические изменения — закономерный процесс

Современные климатические изменения являются закономерным процессом, который имеет циклический характер и происходит на планете Земля каждые 12 тыс. лет. Возникает вопрос — можно ли адаптировать сельское хозяйство, хотя бы в некоторых странах, к происходящим и грядущим глобальным изменениям?

Достижения современного климатического геоинжиниринга позволяют осуществлять мониторинг климата, определять вектор дальнейшего развития климатических событий, выявлять компенсаторные механизмы природы и запускать локальные или общие адаптивные влияния на изменения климатических условий. Поэтому разработка сценарных прогнозов сельскохозяйственного производства в зависимости от климатических изменений является реальной и критично необходимой.

Прогнозные сценарии климатических изменений — как первый шаг для каждой страны

Одним из первых шагов является моделирование прогнозных сценариев климатических изменений для каждой страны и ближайших к ней стран. Важно подчеркнуть, что существующие до сих пор прогнозные модели изменения климата основывались на концепции антропологического влияния на экосистемы Земли и не учитывали всех факторов и масштабов воздействия различных космических и геологических процессов.

Глобальные изменения климата на Земле являются производной от астрономических процессов и их цикличности. Изменить, затормозить или повлиять каким-либо способом на эти процессы человечество не сможет, поэтому остаётся просчитать возможные риски и попытаться адаптироваться к климатическим изменениям. Исследования рабочей группы учёных Международного общественного движения «АЛЛАТРА» в области физики элементарных частиц и нейтринной астрофизики открывают возможности для таких расчетов и прогнозов.

Второй шаг — обеспечение продовольственной безопасности

Следующим шагом должно стать прогнозирование пропускной и ассимилятивной способности сельских территорий относительно поселения климатических беженцев, их питания и жизнеобеспечения. Сегодня в мире насчитывается около 100 млн. людей со статусом климатических беженцев. И их количество будет возрастать в геометрической прогрессии в ближайшее время.

В любой стране вероятность появления климатических беженцев является серьёзным основанием для разработки определенных экономических инструментов по поддержанию требуемых объемов производства сельскохозяйственной продукции.

Предварительные расчеты и учет ассимилятивной способности сельских территорий страны для предоставления места проживания и жизнедеятельности климатическим беженцам позволит планомерно и целенаправленно решать проблемы продовольственной безопасности. В основу таких расчетов должна быть положена идея мирного и толерантного сосуществования местного населения и климатических беженцев. Такой подход позволит регулировать и решать территориальные, социальные, экономические и экологические конфликты.

Инструменты для объединения людей в условиях изменения климата

Важной составляющей механизмов адаптации к климатическим изменениям является внедрение системы экономических инструментов. Они позволят регулировать экономические и социальные процессы, связанные с изменением климата и появлением климатических беженцев. Выбор тех или иных инструментов может варьироваться в зависимости от текущих ситуаций и степени релевантности поставленным задачам. Но главной особенностью таких механизмов является включение в их состав регуляторов, которые обеспечивают появление социальных образований, способствующих объединению людей, развитию толерантности и навыков взаимопомощи в критических ситуациях.

Необходимо отметить, что в потребительском формате, в котором живет современное общество, большинство людей разделены границами, политическими взглядами, культурными традициями и т.д. Во время катаклизмов любого характера у людей может возникать паника, страх и срабатывать принцип доминации эгоистичного (животного) мышления: выжить любой ценой, даже за счет жизни других людей. Поэтому важно разработать такие инструменты, которые способствовали бы объединению людей и общему противостоянию климатическим вызовам.

Одним из таких регуляторов может быть справедливое распределение продуктов питания и питьевой воды среди группы людей, проживающих на конкретной территории во время природной катастрофы. Но он сработает только тогда, когда люди морально будут готовы делиться тем, что у них есть, когда их жизнь будет сориентирована на духовно-нравственные ценности и созидательную деятельность.

Сегодня в мире существует Международное общественное движение «АЛЛАТРА», деятельность которого направлена на объединение людей во всем мире и формирование условий для развития созидательного общества. И только объединившись люди смогут пережить грядущие климатические изменения. Для человечества это является реальным шансом выжить.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Коронавирусный фитнес для медсестер: 30000 шагов за дежурство - это норма, а не рекорд»
Ольга Ларкичева, постовая медсестра ГКБ № 40, рассказала как мужчины, узнав о коронавирусе, превращаются в больших паникеров, о чем в групповом чате говорят медсестры и почему сейчас так важно ограничить общение и самоизолироваться
86% пациентов, подключённых к ИВЛ погибли. Но не подключать задыхающегося нельзя, это убийство
Завотделением Центра сердечно-сосудистой хирургии госпиталя им. Бурденко собрал последние наблюдения о болезни: кто чаще всего попадает в реанимацию и какие симптомы стали "визитной карточкой" вируса
Двенадцать часов в костюме космонавта тяжело, но мы уже привыкли!
Лэйсен Курмаева, постовая медсестра ГКБ 52 рассказала, как непросто работать в «красной зоне» почему иногда слова поддержки помогают лучше, чем лекарство, и кому во время пандемии стоит особенно строго соблюдать режим самоизоляции
Приметы на Рождество
Рождество — многонациональный, сближающий народы праздник. Его отмечают представители всех христианских конфессий. Рассказываем о народных приметах на католическое и православное Рождество, а также о том, что можно и что нельзя делать 25 декабря 2020 года
Новости 24
На этой неделе в Татарстане похолодает и будет ветрено
В Ульяновской области нога 12-летнего ребенка провалилась в решетку
Бюджет Чебоксар: минус 400 млн рублей
Из Казани возобновили межмуниципальные автобусные рейсы
В Марий Эл погиб водитель Nissan, опрокинувшись на скорости
В Казани будут судить мужчину, захватившего семью в заложники и требовавшего виски, кокаин и газировку
В Татарстане сельские жители безвозмездно получили рассаду и семена на 10 миллионов рублей
ВТБ запускает дистанционное оформление пакета «Привилегия»
На маршруты вышли 60% казанских автобусов, троллейбусов и трамваев
Жителям Чувашии разрешили гулять, но только в медицинских масках
"Халява" закончилась: Муниципальные парковки в Казани вновь стали платными
Торговые центры в Чувашии пока не будут возобновлять свою работу
В Ульяновске мужчина вскрыл чужой автомобиль и уснул в нем
Квартальнов: на самоизоляции читаю биографии футбольных менеджеров
Квартальнов о жестком потолке зарплат в КХЛ: Рад, что многие ребята согласились подрезаться в финансовом плане
В Казани временно ограничили движение транспорта по двум улицам
ВТБ готов к внедрению новой программы поддержки предприятий, пострадавших от COVID-19
В Татарстане ревнивец сжег иномарку соперника
В Ульяновской области легковушка съехала в кювет и опрокинулась, пострадал водитель
В Ульяновске пропал 27-летний Антон Федоренко
В Казани разыскивают водителя скутера, скрывшегося после наезда на женщину
В Татарстане утонул мужчина
В Казани водитель-нарушитель устроила аварию с тремя пострадавшими
В Казани двух рабочих засыпало грунтом в траншее
В Ульяновской области "пьяный" лихач врезался в придорожную часовню
В заброшенной бане обнаружили тело 56-летнего мужчины
В Татарстане разыскивают рыбака, упавшего с лодки на реке Кама