МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ АГРОПРОИЗВОДСТВА И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ К ГЛОБАЛЬНЫМ КЛИМАТИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ

Н.В. Зиновчук,

доктор экономических наук,

профессор

В наши дни стала почти привычной информация об увеличении количества природных аномальных явлений, которые являются следствием изменения климата. Мы и сами замечаем, что погода становится нетипичной для того или иного климатического пояса. Мы узнаем о таянии льдов на Северном и Южных полюсах, овозникновении пожаров, потопов, штормов и торнадо в регионах, для которых эти явления были не присущи. Но задумываемся ли мы о том, что на таких территориях климатические изменения приводят к разрушению сельского хозяйства и вынуждают людей к переселению в другие места или страны.

В докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата от 31 марта 2014 года было указано, что уже сейчас разрушены и не подлежат восстановлению отдельные экосистемы суши и океана, системы водоснабжения, сельскохозяйственные земли. Сегодня осталось не так много стран, которые не столкнулись бы с проблемой беженцев.

Современные климатические изменения — закономерный процесс

Современные климатические изменения являются закономерным процессом, который имеет циклический характер и происходит на планете Земля каждые 12 тыс. лет. Возникает вопрос — можно ли адаптировать сельское хозяйство, хотя бы в некоторых странах, к происходящим и грядущим глобальным изменениям?

Достижения современного климатического геоинжиниринга позволяют осуществлять мониторинг климата, определять вектор дальнейшего развития климатических событий, выявлять компенсаторные механизмы природы и запускать локальные или общие адаптивные влияния на изменения климатических условий. Поэтому разработка сценарных прогнозов сельскохозяйственного производства в зависимости от климатических изменений является реальной и критично необходимой.

Прогнозные сценарии климатических изменений — как первый шаг для каждой страны

Одним из первых шагов является моделирование прогнозных сценариев климатических изменений для каждой страны и ближайших к ней стран. Важно подчеркнуть, что существующие до сих пор прогнозные модели изменения климата основывались на концепции антропологического влияния на экосистемы Земли и не учитывали всех факторов и масштабов воздействия различных космических и геологических процессов.

Глобальные изменения климата на Земле являются производной от астрономических процессов и их цикличности. Изменить, затормозить или повлиять каким-либо способом на эти процессы человечество не сможет, поэтому остаётся просчитать возможные риски и попытаться адаптироваться к климатическим изменениям. Исследования рабочей группы учёных Международного общественного движения «АЛЛАТРА» в области физики элементарных частиц и нейтринной астрофизики открывают возможности для таких расчетов и прогнозов.

Второй шаг — обеспечение продовольственной безопасности

Следующим шагом должно стать прогнозирование пропускной и ассимилятивной способности сельских территорий относительно поселения климатических беженцев, их питания и жизнеобеспечения. Сегодня в мире насчитывается около 100 млн. людей со статусом климатических беженцев. И их количество будет возрастать в геометрической прогрессии в ближайшее время.

В любой стране вероятность появления климатических беженцев является серьёзным основанием для разработки определенных экономических инструментов по поддержанию требуемых объемов производства сельскохозяйственной продукции.

Предварительные расчеты и учет ассимилятивной способности сельских территорий страны для предоставления места проживания и жизнедеятельности климатическим беженцам позволит планомерно и целенаправленно решать проблемы продовольственной безопасности. В основу таких расчетов должна быть положена идея мирного и толерантного сосуществования местного населения и климатических беженцев. Такой подход позволит регулировать и решать территориальные, социальные, экономические и экологические конфликты.

Инструменты для объединения людей в условиях изменения климата

Важной составляющей механизмов адаптации к климатическим изменениям является внедрение системы экономических инструментов. Они позволят регулировать экономические и социальные процессы, связанные с изменением климата и появлением климатических беженцев. Выбор тех или иных инструментов может варьироваться в зависимости от текущих ситуаций и степени релевантности поставленным задачам. Но главной особенностью таких механизмов является включение в их состав регуляторов, которые обеспечивают появление социальных образований, способствующих объединению людей, развитию толерантности и навыков взаимопомощи в критических ситуациях.

Необходимо отметить, что в потребительском формате, в котором живет современное общество, большинство людей разделены границами, политическими взглядами, культурными традициями и т.д. Во время катаклизмов любого характера у людей может возникать паника, страх и срабатывать принцип доминации эгоистичного (животного) мышления: выжить любой ценой, даже за счет жизни других людей. Поэтому важно разработать такие инструменты, которые способствовали бы объединению людей и общему противостоянию климатическим вызовам.

Одним из таких регуляторов может быть справедливое распределение продуктов питания и питьевой воды среди группы людей, проживающих на конкретной территории во время природной катастрофы. Но он сработает только тогда, когда люди морально будут готовы делиться тем, что у них есть, когда их жизнь будет сориентирована на духовно-нравственные ценности и созидательную деятельность.

Сегодня в мире существует Международное общественное движение «АЛЛАТРА», деятельность которого направлена на объединение людей во всем мире и формирование условий для развития созидательного общества. И только объединившись люди смогут пережить грядущие климатические изменения. Для человечества это является реальным шансом выжить.