«Жена подкинула пару интересных детективчиков»: Главный тренер «Ак Барса» на самоизоляции увлекся чтением

В интервью для официального сайта КХЛ главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал, почему команду покинул Эмиль Галимов, о своем мнении на жесткий потолок зарплат в Лиге, о новичке Стефане Да Косте и времяпрепровождении на самоизоляции.

«РАД, ЧТО МНОГИЕ РЕБЯТА СОГЛАСИЛИСЬ ПОДРЕЗАТЬ В ФИНАНСОВОМ ПЛАНЕ»

30 апреля КХЛ объявила о том, что с сезона 2020/2021 вводится жесткий потолок заработных плат в размере 900 миллионов рублей. Дмитрий Квартальнов отметил, что из-за этого от казанцев в питерский СКА перешел форвард Эмиль Галимов. Напомним, что воспитанник нижнекамского хоккея покинул «Ак Барс» 1 мая.

Эмиль Галимов.Фото: Алина НИЗАМОВА

– Мы вообще хотели сохранить весь состав, с момента моего прихода в Казань у нас пришло 18 новых хоккеистов. Это очень много, хорошо, что мы сработались и многое срослось. Жаль, что не удалось избежать утечек. Думаю, в ситуации с Эмилем Галимовым это как раз и сказалось. Я рад, что многие ребята поняли сложившуюся ситуацию, и согласились подрезаться в финансовом плане, – передает слова наставника казанцев официальный сайт КХЛ. – Ребята уже знают наши требования, мы хорошо изучили сильные стороны каждого из них. Эмилю я могу пожелать удачи в другой команде, чтобы в СКА он играл также результативно.

В целом, личную позицию насчёт потолка зарплат в Лиге тренер описал словами: «Это хорошо».

«Ак Барс» перед началом сезона 2019/20Фото: Алина НИЗАМОВА

«Я ХОТЕЛ ВИДЕТЬ СТЕФАНА И В «ЛОКОМОТИВЕ», НО ТОГДА НЕ СРОСЛОСЬ»

В первые дни межсезонья «Ак Барс» совершил ряд трансферов, один из которых – переход Стефана Да Косты.

– Он обладает определённым уровнем мастерства. Нам нужно усиливать игру первой спецбригады большинства. В первую очередь, он должен помочь нам в этом компоненте, – передает слова Дмитрия Квартального официальный сайт Лиги. – Хотелось бы улучшить большинство. Со Стефаном мы вместе работали в ЦСКА, я хотел его видеть и в «Локомотиве», когда работал в Ярославле. Но тогда, увы, не срослось.

Дмитрий Квартальнов.Фото: Алина НИЗАМОВА

«НА САМОИЗОЛЯЦИИ ЧИТАЮ БИОГРАФИИ ФУТБОЛЬНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ»

Дмитрий Квартальнов также рассказал, как проводит время на самоизоляции. Специалист отметил, что занимается в небольшой тренажёрном зале, оборудованном в подвале загородного дама практически каждый день. Также поделился, каково подписывать контракты с новичками не лично, а через видеоконференцию.

– У меня всегда с собой ноутбук. Если нужны были файлы по игрокам, это делал видеооператор. Конечно, иногда мы встречались с хоккеистами и лично, но какие-то моменты можно решить и по телефону, – передает слова Квартального официальный сайт КХЛ. – Стал читать гораздо больше книжек, и смотрю много фильмов про войну. Читаю в основном биографии футбольных менеджеров сэра Алекса Фергюссона, Карло Анчелотти, Хосепа Гвардиолы. Ну, и жена подкинула пару интересных детективчиков.