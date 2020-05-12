2020-05-12T11:48:20+03:00
Коронавирус Covid-19

В Марий Эл коронавирусом заболели еще 36 человек

С начала пандемии в регионе выявлено 964 случая заражения
Алина ГАБДУЛИНА
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648 ранее зараженных человек уже выздоровели, шестеро скончались.648 ранее зараженных человек уже выздоровели, шестеро скончались.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По последним данным, в Марий Эл выявлено 964 случая заражения коронавирусом. О 36 последних зараженных сегодня, 12 мая, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Отметим, что 648 ранее зараженных человек уже выздоровели, шестеро скончались.

- В инфекционных стационарах республики с коронавирусной инфекцией и с подозрением на коронавирус находится 271 человек. В тяжелом состоянии – 75 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 193, в состоянии легкой степени тяжести – 3 пациента. В кислородной поддержке нуждаются 100 человек. 5 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких, - сообщала пресс-служба регионального Минздрава вчера, 11 мая.

Обновленных данных ведомство на момент выхода этого материала не опубликовало.

С начала пандемии в Марий Эл проведено порядка 26,6 тестов на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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