В Марий Эл коронавирусом заболели еще 36 человек

По последним данным, в Марий Эл выявлено 964 случая заражения коронавирусом. О 36 последних зараженных сегодня, 12 мая, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Отметим, что 648 ранее зараженных человек уже выздоровели, шестеро скончались.

- В инфекционных стационарах республики с коронавирусной инфекцией и с подозрением на коронавирус находится 271 человек. В тяжелом состоянии – 75 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 193, в состоянии легкой степени тяжести – 3 пациента. В кислородной поддержке нуждаются 100 человек. 5 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких, - сообщала пресс-служба регионального Минздрава вчера, 11 мая.

Обновленных данных ведомство на момент выхода этого материала не опубликовало.

С начала пандемии в Марий Эл проведено порядка 26,6 тестов на COVID-19.