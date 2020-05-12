В Ульяновской области коронавирус диагностировали еще 38 жителям
С начала пандемии новой инфекцией в регионе заразилось 880 человек
152 ранее зараженных COVID-19 человека выздоровели, четверо - скончались.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За минувшие сутки в Ульяновской области зафиксировано 38 новых случаев коронавируса. О них утром во вторник, 12 мая, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Отметим, что с начала пандемии в регионе выявлено 880 зараженных, 152 из которых уже выздоровели, а четверо - скончались.
По последним данным, в Ульяновской области проведено более 25 тысяч тестов на COVID-19. Обследовано порядка 23,2 тысяч человек.
- Под наблюдением находится 3353 человека, снято с наблюдения – 2487, - сообщал накануне Роспотребнадзор региона.
ИСТОЧНИК KP.RU