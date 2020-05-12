2020-05-12T11:14:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чувашии выявлено 62 новых случая коронавируса

С начала пандемии в республике выявлено 1282 случая заражения
Алина ГАБДУЛИНА
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302 ранее зараженных человека выздоровели, 8 - скончались.302 ранее зараженных человека выздоровели, 8 - скончались.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За минувшие сутки в Чувашии коронавирус диагностировали еще 62 людям. Об этом во вторник, 12 мая, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в республике выявлено 1282 случая COVID-19. 302 зараженных выздоровели, 8 - скончались.

По последним данным Минздрава Чувашии, под медицинским наблюдением находятся 1203 человека, 367 из которых изолированы в домашних условиях, 829 - госпитализированы с коронавирусом или подозрением на него. Известно, что среди последних есть 26 несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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