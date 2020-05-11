В Чувашии covid-19 заболели 76 человек

Сегодня, 11 мая, в Чувашии зарегистрирован "рекорд" - с момента начала пандемии в регионе зарегистрировано самое большое количество заболевших коронавирусной инфекцией 76 человек. Общее количество инфицированных достигло 1220 человек.

Всего с начала 2020 года в республике уже переболели 255 человек. Только за 10 мая выздоровели 50 человек. К сожалению, covid-19 стал причиной гибели восьми жителей Чувашии.