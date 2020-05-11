2020-05-11T17:49:56+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чувашии covid-19 заболели 76 человек

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в республике
Лика ИСАЕВА
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В Чувашии новые случаи заболеванияВ Чувашии новые случаи заболеванияФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Сегодня, 11 мая, в Чувашии зарегистрирован "рекорд" - с момента начала пандемии в регионе зарегистрировано самое большое количество заболевших коронавирусной инфекцией 76 человек. Общее количество инфицированных достигло 1220 человек.

Всего с начала 2020 года в республике уже переболели 255 человек. Только за 10 мая выздоровели 50 человек. К сожалению, covid-19 стал причиной гибели восьми жителей Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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