2020-05-11T10:58:21+03:00
Общество

В Татарстане 90 новых случаев covid-19

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 1761 случай
Лика ИСАЕВА
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Всего в Татарстане новых 90 случаев covid-19Всего в Татарстане новых 90 случаев covid-19Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На сегодняшний день, 11 мая, в регионе зарегистрировано 90 новых

случаев заражение коронавирусной инфекцией местных жителей. 88 заболевших имели контакты с уже больными людьми, двое "привезли" вирус из других областей.

Из новых заболевших госпитализированы 33 человека, 57 получают лечение на дому - у них лёгкая или бессимптомная форма заболевания.

Среди заболевших нет несовершеннолетних, но 11 человек в возрасте от 18 до 30 лет подхватили covid-19. Заболели и 40 жителей республики в возрасте от 30 до 50 человек, 14 татарстанцев в возрасте от 50 до 60 лет оказались с положительным тестом на инфекцию, заболели и 16 человек в возрасте от 60 до 70 лет. Среди пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет заболели 8 человек, и один - из тех, кто в возрасте от 80 до 0 лет.

Среди заболевших 39 жителей Казани, 18 из Набережных Челнов. По пять человек - из Апастовского, Дрожжановскогои Нижнекамского районов, по четыре жителя Высокогорского и Лаишевского районов, двое жителей из Буинского и Пестречинского районов оказались в списке инфицированных, и по одному из Верхнеуслонского, Зеленодольского, Муслюмовского, Пестречинского, Сабинского, Тюлячинского и Ютазинского районов.

- Всего в Татарстане выздоровело 475человек, из них 28 только за последние сутки, - сообщили в оперативном штабе Татарстана по борьбе с коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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