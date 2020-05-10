С 12 мая в Татарстане изменится режим самоизоляции

Кабинет министров Татарстана внес изменения в постановление от 19 марта о мерах по предотвращению распространения коронавируса в республике. Документ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Большинство ограничительных мер сохранились до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. На территории республики гражданам по-прежнему рекомендуется «соблюдать режим самоизоляции, не покидать без необходимости места проживания (пребывания), максимально ограничить взаимодействие с другими гражданами». Гражданам так же предписывается соблюдать дистанцию 1,5 метра.

Однако некоторые пункты были изменены. Так, с 12 мая будет разрешена работа салонов по продаже транспортных средств и торговые залы с непродовольственными товарами площадью до 400 квадратных метров при наличии отдельного уличного входа. Теперь круглосуточно разрешено работать и автозаправочным станциям.

Лицам старше 65 лет или имеющим хронические заболевания рекомендовано не покидать места самоизоляции. Однако с 12 мая им разрешено выйти из дома, чтобы обратиться за медпомощью в случае угрозы жизни и здоровью, сходить в ближайший магазин, съездить на работу, если дистанционная форма невозможна, выкинуть мусор, выгулять домашнее животное на расстоянии 100 метров от дома и отправиться на дачу или вернуться с нее.

В то же время, с 12 мая запрещаются вход и нахождение в объектах розничной торговли, в транспорте при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, такси в том числе, и общественных местах без средств индивидуальной защиты, под которыми подразумевается теперь не только маска, но и перчатки.

Также теперь гражданам нельзя находиться на детских игровых и спортивных площадках, в том числе во дворе дома. Исключение для работников организаций, обслуживающих данные объекты.

Запрещены межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа, кроме перевозок по маршрутам регулярных перевозок и государственная регистрация заключения брака с общим количеством участников более 10 человек.

Все изменения вступают в силу с 12 мая 2020 года. Предыдущие постановления по ситуации с COVID-19, опубликованные с 19 марта по 30 апреля, признаны утратившими силу.