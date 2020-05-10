2020-05-10T14:15:38+03:00
Общество

В Ульяновской области выявили 42 новых случая коронавируса

С начала пандемии в регионе заразились 807 человек
Наиля ГАЛИМОВА
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С начала пандемии в регионе выздоровели 145 инфицированных.С начала пандемии в регионе выздоровели 145 инфицированных.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Ульяновской области коронавирус подтвердился еще у 42 граждан. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в регионе выявлено 807 случаев заболевания COVID-19. На данный момент 145 инфицированных выздоровели, четверо - скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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