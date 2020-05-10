В Ульяновской области выявили 42 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в Ульяновской области коронавирус подтвердился еще у 42 граждан. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в регионе выявлено 807 случаев заболевания COVID-19. На данный момент 145 инфицированных выздоровели, четверо - скончались.