2020-05-10T12:51:20+03:00
Общество

В Чувашии выявили 63 новых случаев коронавируса

С начала пандемии в республике выздоровели 205 инфицированных
Наиля ГАЛИМОВА
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По последним данным в Чувашии выявлено 1 144 случаев коронавируса.По последним данным в Чувашии выявлено 1 144 случаев коронавируса.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По последним данным в Чувашии выявлено 1 144 случаев коронавируса. О 63 зараженных за последние сутки стало известно сегодня, 10 мая. О них сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Также по данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, с начала пандемии в республике выздоровели 205 инфицированных человек, скончались - 8 пациентов.

ОБ ОТКРЫТИИ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ

Напомним, после праздников в Чувашии могут вновь заработать торговые центры, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса. Если такую инициативу Минэкономразвития республики поддержат члены регионального оперштаба по борьбе с COVID-19, то с 12 мая откроются магазины в крупных ТЦ, а также объекты площадью более 500 квадратных метров. По предварительным расчетам, это порядка 1,5 тысяч торговых точек в 240 ТЦ.

Правда перед открытием владельцам магазинов нужно будет заполнить Декларацию, согласно которой они принимают на себя обязательства по соблюдению ими норм по обеспечению санитарных и противоэпидемических правил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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