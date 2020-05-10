В Марий Эл коронавирус диагностировали у еще 21 человека

В Марий Эл коронавирус подтвердился еще у 21 человека. Об этом сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией. Так, с начала пандемии в республике заразилось 882 человека, 589 из них уже выздоровели, скончались 5 пациентов.

Роспотребнадзор Марий Эл опубликовал географическое распределение новых пациентов с коронавирусом. Так, в Йошкар-Оле за последние сутки заболели 12 человек, 4 человека в Медведевском районе, двое в Килемарском районе, по одному пациенту прибавилось в Волжске, Моркинском и Советском районах.

О ПРОДЛЕНИИ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ

Режим самоизоляции в Марий Эл продлен до 31 мая включительно. В республике будут действовать введенные ранее ограничения. Но есть пара изменений.

Так, гражданам разрешили посещать кладбища, но там разрешается находится лишь в медицинских масках, соблюдая все необходимые меры безопасности.

Также в регионе теперь разрешено заниматься спортом на открытом воздухе и гулять с детьми. Делать это можно на расстоянии не дальше 1000 метров от дома, соблюдая социальную дистанцию между людьми.