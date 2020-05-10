В Татарстане коронавирусом заболели еще 85 человек

За минувшие сутки в Татарстане коронавирус подтвердился еще у 85 человек. 38 заболевших госпитализировали, 47 - оставили дома с легкой или вовсе бессимптомной формой течения болезни.

- 4 случая завозные, 81 – контактные, - сообщают в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Большинство новых зараженных вновь жители Казани – 34. 25 человек - из Набережных Челнов, 11 - из Нижнекамского района, по 2 - из Высокогорского и Елабужского районов, по одному - из Аксубаевского, Алексеевского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Буинского, Дрожжановского, Зеленодольского, Менделеевского, Сармановского и Тукаевского районов.

Один заболевший несовершеннолетний, 10 - от 18 до 30 лет, 25 - от 30 до 50 лет, 19 - от 50 до 60 лет, 18 - от 60 до 70 лет, 7 - от 70 до 80 лет, 5 – от 80 до 90 лет.

Отметим, что с начала пандемии в Татарстане коронавирусом заболели 1671 человек, 447 из них выздоровели, 5 скончались.

О ДЕТСКИХ САДАХ

После майских праздников, с 12 мая двери вновь распахнут детские сады и малокомплектные сельские школы Татарстана, где учатся не более 20 детей. В детсад детей будут принимать только со справками от педиатра. В Минздраве республики объяснили, что ходить в поликлиники родителям не нужно. Документ они должны получить дистанционно.