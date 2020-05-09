2020-05-09T13:29:21+03:00
Общество

В Ульяновской области выявили 84 новых случая коронавируса

С начала пандемии в регионе заразились 765 человек
Наиля ГАЛИМОВА
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С начала пандемии в регионе выявлено 765 случаев заболевания COVID-19.С начала пандемии в регионе выявлено 765 случаев заболевания COVID-19.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Ульяновской области коронавирус подтвердился еще у 84 граждан. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в регионе выявлено 765 случаев заболевания COVID-19. На данный момент 144 инфицированных выздоровели, четверо - скончались.

ОБ АППАРАТАХ ИВЛ

Накануне первая партия из 10 аппаратов искусственной вентиляции легких поступила в госпиталь Центральной медсанчасти Ульяновска. Известно, что аппараты были произведены на Уральском приборостроительном заводе.

- Госпиталь для оказания медпомощи пациентам с коронавирусом рассчитан на 415 коек, из которых 250 мест развёрнуто в терапевтическом корпусе и 165 в здании бывшего родильного дома учреждения. За счёт средств федерального и регионального бюджета заключены контракты на закупку 104 аппаратов искусственной вентиляции легких на сумму более 200 миллионов рублей, - отмечают в Минздраве региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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