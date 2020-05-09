В Ульяновской области выявили 84 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в Ульяновской области коронавирус подтвердился еще у 84 граждан. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в регионе выявлено 765 случаев заболевания COVID-19. На данный момент 144 инфицированных выздоровели, четверо - скончались.

ОБ АППАРАТАХ ИВЛ

Накануне первая партия из 10 аппаратов искусственной вентиляции легких поступила в госпиталь Центральной медсанчасти Ульяновска. Известно, что аппараты были произведены на Уральском приборостроительном заводе.

- Госпиталь для оказания медпомощи пациентам с коронавирусом рассчитан на 415 коек, из которых 250 мест развёрнуто в терапевтическом корпусе и 165 в здании бывшего родильного дома учреждения. За счёт средств федерального и регионального бюджета заключены контракты на закупку 104 аппаратов искусственной вентиляции легких на сумму более 200 миллионов рублей, - отмечают в Минздраве региона.