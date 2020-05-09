2020-05-09T13:11:33+03:00
Общество

В Чувашии выявили 63 новых случаев коронавируса

С начала пандемии в республике выздоровели 200 инфицированных
Наиля ГАЛИМОВА
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По последним данным в Чувашии выявлено 1 081 случаев коронавируса.По последним данным в Чувашии выявлено 1 081 случаев коронавируса.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По последним данным в Чувашии выявлено 1 081 случаев коронавируса. О 63 последних зараженных стало известно сегодня, 9 мая. О них сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Отметим, что с начала пандемии в республике выздоровели 200 инфицированных человек, скончались - 8.

ОБ АППАРАТАХ ИВЛ

Накануне в больницу скорой медицинской помощи Чувашии поступило 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для оказания помощи больным с коронавирусом.

- Кроме стандартных режимов, которые имеются в любом аппарате ИВЛ для реанимации, в данной модели представлен режим адаптивной вентиляции, который, с одной стороны, обеспечивает максимальный комфорт пациента, а с другой стороны, позволяет адаптировать больного к переходу на спонтанное дыхание эффективно и безопасно, - сообщают в Минздраве республики, отмечая, что все аппараты были сделаны в России.

ОБ ОТКРЫТИИ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ

После праздников в Чувашии могут вновь заработать торговые центры, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса. Если такую инициативу Минэкономразвития республики поддержат члены регионального оперштаба по борьбе с COVID-19, то с 12 мая откроются магазины в крупных ТЦ, а также объекты площадью более 500 квадратных метров. По предварительным расчетам, это порядка 1,5 тысяч торговых точек в 240 ТЦ.

Правда перед открытием владельцам магазинов нужно будет заполнить Декларацию, согласно которой они принимают на себя обязательства по соблюдению ими норм по обеспечению санитарных и противоэпидемических правил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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