2020-05-09T11:59:40+03:00
Общество

В Марий Эл коронавирус диагностировали у еще 37 человек

С начала пандемии в республике новой инфекцией заразились 882 человека, 589 из них уже выздоровели
Наиля ГАЛИМОВА
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Режим самоизоляции в Марий Эл продлен до 31 мая включительно.Режим самоизоляции в Марий Эл продлен до 31 мая включительно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Марий Эл коронавирус подтвердился еще у 37 человек. Об этом сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в республике заразилось 882 человека, 589 из них уже выздоровели, скончались 5 пациентов.

О ПРОДЛЕНИИ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ

Режим самоизоляции в Марий Эл продлен до 31 мая включительно. В республике будут действовать введенные ранее ограничения. Но есть пара изменений.

Так, гражданам разрешили посещать кладбища, но там разрешается находится лишь в медицинских масках, соблюдая все необходимые меры безопасности.

Также в регионе теперь разрешено заниматься спортом на открытом воздухе и гулять с детьми. Делать это можно на расстоянии не дальше 1000 метров от дома, соблюдая социальную дистанцию между людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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