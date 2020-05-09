В Марий Эл коронавирус диагностировали у еще 37 человек
В Марий Эл коронавирус подтвердился еще у 37 человек. Об этом сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией.
Так, с начала пандемии в республике заразилось 882 человека, 589 из них уже выздоровели, скончались 5 пациентов.
О ПРОДЛЕНИИ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ
Режим самоизоляции в Марий Эл продлен до 31 мая включительно. В республике будут действовать введенные ранее ограничения. Но есть пара изменений.
Так, гражданам разрешили посещать кладбища, но там разрешается находится лишь в медицинских масках, соблюдая все необходимые меры безопасности.
Также в регионе теперь разрешено заниматься спортом на открытом воздухе и гулять с детьми. Делать это можно на расстоянии не дальше 1000 метров от дома, соблюдая социальную дистанцию между людьми.
ИСТОЧНИК KP.RU