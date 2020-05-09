В Татарстане коронавирусом заболели еще 88 человек

За минувшие сутки в Татарстане коронавирус подтвердился еще у 88 человек. 18 заболевших госпитализировали, 70 - оставили дома с легкой или вовсе бессимптомной формой течения болезни.

- 9 случаев завозные, 79 – контактные, - сообщают в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Большинство новых зараженных вновь жители Казани – 46. 13 человек - из Набережных Челнов, 6 - из Мамадышского района, по 4 - из Арского и Зеленодольского районов, по 2 - из Атнинского, Высокогорского, Елабужского и Сабинского районов, по одному - из Бугульминского, Верхнеуслонского, Кукморского, Лаишевского, Нурлатского, Пестречинского и Тетюшского районов.

Семь заболевших несовершеннолетние, 12 - от 18 до 30 лет, 37 - от 30 до 50 лет, 17 - от 50 до 60 лет, 11 - от 60 до 70 лет, 4 - от 70 до 80 лет.

Отметим, что с начала пандемии в Татарстане коронавирусом заболели 1586 человек, 340 из них выздоровели, 5 скончались. В стационарах республики сейчас лечатся 347 зараженных. Пятеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

О ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ПОБЕДЫ

Пандемия коронавируса, конечно, изменила привычное течение дней. Ограничения коснулись и Дня Победы. Полюбившаяся казанцам акция Бессмертный полк в этом году пройдет в онлайн-формате, ровно как и вся развлекательная и культурная программа. Горожан без праздничного салюта и последующего за ним концерта в 22.00 горожан не оставят. Наблюдать их можно будет также дистанционно. Трансляцию будет вести телеканал ТНВ.

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЧИСЛА АВТОБУСОВ

Несмотря на то, что казанцам все еще не советуют выходить из дома без крайней необходимости, в городе увеличилось число автобусов. Если еще пару дней назад по улицам ходили 230 единиц, то сейчас в рейс выходят 366 автобусов. Но пока пассажиропоток не увеличился, регистрируется даже его снижение. Горожане стараются соблюдать самоизоляцию.

О ДЕТСКИХ САДАХ

После майских праздников, с 12 мая двери вновь распахнут детские сады и малокомплектные сельские школы Татарстана, где учатся не более 20 детей. В детсад детей будут принимать только со справками от педиатра. В Минздраве республики объяснили, что ходить в поликлиники родителям не нужно. Документ они должны получить дистанционно.