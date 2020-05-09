Коронавирус в Ульяновске, последние новости на 9 мая 2020 года: в центральную клиническую месанчасть поступили новые аппараты ИВЛ

По последним данным в Ульяновской области выявлено 765 случаев коронавируса. Об этом сообщает Роспотребнадзор региона, тогда как федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией говорит о 681 зараженном.

На данный момент 120 инфицированных выздоровели, четверо - скончались.

С начала пандемии в регионе проведено 22 215 тестов на COVID-19, обследовано 20 474 человека. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 2935 человек.

ОБ АППАРАТАХ ИВЛ

Накануне первая партия из 10 аппаратов искусственной вентиляции легких поступила в госпиталь Центральной медсанчасти Ульяновска. Известно, что аппараты были произведены на Уральском приборостроительном заводе.

- Госпиталь для оказания медпомощи пациентам с коронавирусом рассчитан на 415 коек, из которых 250 мест развёрнуто в терапевтическом корпусе и 165 в здании бывшего родильного дома учреждения. За счёт средств федерального и регионального бюджета заключены контракты на закупку 104 аппаратов искусственной вентиляции легких на сумму более 200 миллионов рублей, - отмечают в Минздраве региона.