2020-05-08T19:37:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Йошкар-Оле, последние новости на 9 мая 2020 года: режим самоизоляции продлен до 31 мая

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Йошкар-Оле на утро 9 мая 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Гражданам разрешили посещать кладбища, заниматься спортом на свежем воздухе и гулять с детьми у дома.Гражданам разрешили посещать кладбища, заниматься спортом на свежем воздухе и гулять с детьми у дома.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По последним данным в Марий Эл зафиксировано 845 случаев коронавируса. Большая половина зараженных - 537 человек - уже выздоровели, восемь - скончались.

499 случаев заболевания проходятся на Йошкар-Олу, 111 - на Медведевский район. В остальных зараженных меньше:

Волжский район - 11;

Горномарийский район - 30;

Звениговский район - 18;

Килемарский район - 13;

Куженерский район - 19;

Мари-Турекский район - 6;

Моркинский район - 23;

Новоторьяльский район - 7;

Оршанский район - 19;

Параньгинский район - 3;

Сернурский район - 6;

Советский район - 28;

Юринский район - 4;

Волжск - 33;

Козьмодемьянск - 15.

У 245 больных нет клинических проявлений, у 345 - течение заболеваний легкое, у 207 – средней тяжести, у 48 - тяжелое.- Из числа инфицированных 4 ребенка - до года, 25 детей от 1 года до 6 лет, 34 - от 7 до 14 лет, 16 - от 15 до 17 лет. 78 зараженных – лица в возрасте от 18 до 29 лет, 271 – от 30 до 49 лет, 268 - от 50 до 64 лет. На долю лиц старше 65 лет приходится 149 случаев инфицирования, - отмечают в Роспотребнадзоре региона.

Под медицинским наблюдением в регионе сейчас находятся более 1468 россиян и четверо иностранцев. С начала пандемии проведено 24 247 тестов на COVID-19.

О ПРОДЛЕНИИ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ

Режим самоизоляции в Марий Эл продлен до 31 мая включительно. В республике будут действовать введенные ранее ограничения. Но есть пара изменений.

Так, гражданам разрешили посещать кладбища, но там разрешается находится лишь в медицинских масках, соблюдая все необходимые меры безопасности.

Также в регионе теперь разрешено заниматься спортом на открытом воздухе и гулять с детьми. Делать это можно на расстоянии не дальше 1000 метров от дома, соблюдая социальную дистанцию между людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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