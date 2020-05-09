2020-05-08T19:45:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Чебоксарах, последние новости на 9 мая 2020 года: в БСМП поступило 10 новых аппаратов ИВЛ

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Чебоксарах на утро 9 мая 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба министерства здравоохранения ЧувашииФото: пресс-служба министерства здравоохранения Чувашии
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По последним данным, в Чувашии выявлено 1018 случаев коронавируса. На данный момент выздоровели 175 инфицированных человек, скончались - 8.

Под медицинским наблюдением сейчас находятся более 1 367 человек. С начала пандемии в Чувашии было проведено 28 084 тестов на COVID-19.

ОБ АППАРАТАХ ИВЛ

Накануне в больницу скорой медицинской помощи Чувашии поступило 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для оказания помощи больным с коронавирусом.

- Кроме стандартных режимов, которые имеются в любом аппарате ИВЛ для реанимации, в данной модели представлен режим адаптивной вентиляции, который, с одной стороны, обеспечивает максимальный комфорт пациента, а с другой стороны, позволяет адаптировать больного к переходу на спонтанное дыхание эффективно и безопасно, - сообщают в Минздраве республики, отмечая, что все аппараты были сделаны в России.

Ранее ведомство опубликовало на своей соцстранице видео с тяжело больным пациентом, зараженным коронавирусом.

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Тяжело больной пациент с новой коронавирусной инфекцией в БСМП Минздрава Чувашии
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ОБ ОТКРЫТИИ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ

После праздников в Чувашии могут вновь заработать торговые центры, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса.

Если такую инициативу Минэкономразвития республики поддержат члены регионального оперштаба по борьбе с COVID-19, то с 12 мая откроются магазины в крупных ТЦ, а также объекты площадью более 500 квадратных метров. По предварительным расчетам, это порядка 1,5 тысяч торговых точек в 240 ТЦ.

Правда перед открытием владельцам магазинов нужно будет заполнить Декларацию, согласно которой они принимают на себя обязательства по соблюдению ими норм по обеспечению санитарных и противоэпидемических правил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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