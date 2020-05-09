Коронавирус в Набережных Челнах, последние новости на 9 мая 2020 года: 34 зараженных горожанина выздоровели

С начала пандемии в Набережных Челнах зафиксировали 183 случаев коронавируса. На данный момент выздоровели 34 зараженных, скончались - двое.

Всего же в Татарстане COVID-19 был диагностирован 1498 гражданам, 296 из которых инфекцию уже победили. Пятеро зараженных скончались.

- Сейчас под медицинским наблюдением в Татарстане находятся 2 147 человек. 23 896 человек снято с меднаблюдения, - сообщают в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом. - С начала пандемии проведено 67 083 теста на коронавирус.

Отметим, что заболеваемость коронавирусом в республике в 3 раза ниже, чем в целом по России.

О ЦИФРОВЫХ РАЗРЕШЕНИЯХ

В Татарстане увеличили количество выдаваемых цифровых пропусков в день для посещения кладбищ. Теперь можно получить два разрешения в день. По каждому из них дается время на дорогу: час до кладбища и час обратно, до дома. При этом на самом кладбище граждане могут проводить столько времени, сколько потребуется.

Однако, по-прежнему остается ограничение для использования этого пропуска - один раз в неделю.

О ДЕТСКИХ САДАХ

После майских праздников, с 12 мая двери вновь распахнут детские сады и малокомплектные сельские школы Татарстана, где учатся не более 20 детей.

В детсад детей будут принимать только со справками от педиатра. В Минздраве республики объяснили, что ходить в поликлиники родителям не нужно. Документ они должны получить дистанционно.

- Врачи - участковые педиатры детских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных Минздраву РТ, выдают справку об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями на основании обращения родителей воспитанника, полученного по телефонной связи. Если у родителей нет контактов участкового врача, они могут позвонить в call-центр или регистратуру, - отметили в ведомстве.

Справку отправят по электронной почте или через мессенджеры. Возможна передача фотографии справки либо ее сканированной копии.