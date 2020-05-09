Коронавирус в Казани, последние новости на 9 мая 2020 года: в городе выявлено 698 случаев заражения

С начала пандемии в Казани зафиксировали 698 случаев коронавируса. На данный момент выздоровели 145 зараженных, скончался - один.

Всего же в Татарстане COVID-19 был диагностирован 1498 гражданам, 296 из которых инфекцию уже победили. Пятеро зараженных скончались.

- Сейчас под медицинским наблюдением в Татарстане находятся 2 147 человек. 23 896 человек снято с меднаблюдения, - сообщают в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом. - С начала пандемии проведено 67 083 теста на коронавирус.

Отметим, что заболеваемость коронавирусом в республике в 3 раза ниже, чем в целом по России.

О ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ПОБЕДЫ

Пандемия коронавируса, конечно, изменила привычное течение дней. Ограничения коснулись и Дня Победы. Полюбившаяся казанцам акция Бессмертный полк в этом году пройдет в онлайн-формате, ровно как и вся развлекательная и культурная программа.

Горожан без праздничного салюта и последующего за ним концерта в 22.00 горожан не оставят. Наблюдать их можно будет также дистанционно. Трансляцию будет вести телеканал ТНВ.

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЧИСЛА АВТОБУСОВ

Несмотря на то, что казанцам все еще не советуют выходить из дома без крайней необходимости, в городе увеличилось число автобусов. Если еще пару дней назад по улицам ходили 230 единиц, то сейчас в рейс выходят 366 автобусов.

Но пока пассажиропоток не увеличился, регистрируется даже его снижение. Горожане стараются соблюдать самоизоляцию.

О ЦИФРОВЫХ РАЗРЕШЕНИЯХ

В Татарстане увеличили количество выдаваемых цифровых пропусков в день для посещения кладбищ. Теперь можно получить два разрешения в день. По каждому из них дается время на дорогу: час до кладбища и час обратно, до дома. При этом на самом кладбище граждане могут проводить столько времени, сколько потребуется.

Однако, по-прежнему остается ограничение для использования этого пропуска - один раз в неделю.

О ДЕТСКИХ САДАХ

После майских праздников, с 12 мая двери вновь распахнут детские сады и малокомплектные сельские школы Татарстана, где учатся не более 20 детей.

В детсад детей будут принимать только со справками от педиатра. В Минздраве республики объяснили, что ходить в поликлиники родителям не нужно. Документ они должны получить дистанционно.

- Врачи - участковые педиатры детских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных Минздраву РТ, выдают справку об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями на основании обращения родителей воспитанника, полученного по телефонной связи. Если у родителей нет контактов участкового врача, они могут позвонить в call-центр или регистратуру, - отметили в ведомстве.

Справку отправят по электронной почте или через мессенджеры. Возможна передача фотографии справки либо ее сканированной копии.

О ПОМОЩИ

Игрок казанского футбольного клуба "Рубин" Хвича Кварацхелия поддержал малоимущие семьи в своем родном городе Цаленджиха (Грузия). Футболист также оказал материальную поддержу инвалидам, просто пожилым людям и медицинским работникам.

Сертификаты от имени футболиста были вручены 100 семьям.