Во время пандемии коронавируса игрок «Рубина» оказал помощь малоимущим семьям в родном городе

Во время пандемии коронавируса полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия поддержал малоимущие семьи в родном городе Цаленджиха в Грузии. Футболист также оказал материальную поддержу инвалидам, просто пожилым людям и медицинским работникам. Так, в частности, сертификаты от имени футболиста были вручены 100 семьям.

– Гордимся тобой, – говорится в сообщении в соцсетях казанского клуба.

Матч с «Крыльями Советов».Фото: Алина НИЗАМОВА

Напомним, летом прошлого года грузинский футболист подписал с «Рубином» контракт сроком на пять лет. На момент трансфера игроку было 18-лет. В этом сезоне Кварацхелия отличился двумя голами и одной голевой передачей в 19-ти матчах.