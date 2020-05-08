2020-05-08T14:22:42+03:00
Спорт

Во время пандемии коронавируса игрок «Рубина» оказал помощь малоимущим семьям в родном городе

Хвича Кварацхелия помог инвалидам, многодетным семьям, пожилым людям и медработникам [фото]
Наиля ГАЛИМОВА
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Грузинский футболист подписал контракт с «Рубином» летом прошлого года.Грузинский футболист подписал контракт с «Рубином» летом прошлого года.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Во время пандемии коронавируса полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия поддержал малоимущие семьи в родном городе Цаленджиха в Грузии. Футболист также оказал материальную поддержу инвалидам, просто пожилым людям и медицинским работникам. Так, в частности, сертификаты от имени футболиста были вручены 100 семьям.

– Гордимся тобой, – говорится в сообщении в соцсетях казанского клуба.

Матч с «Крыльями Советов». Фото: Алина НИЗАМОВА

Матч с «Крыльями Советов».Фото: Алина НИЗАМОВА

Напомним, летом прошлого года грузинский футболист подписал с «Рубином» контракт сроком на пять лет. На момент трансфера игроку было 18-лет. В этом сезоне Кварацхелия отличился двумя голами и одной голевой передачей в 19-ти матчах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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