Во время пандемии коронавируса игрок «Рубина» оказал помощь малоимущим семьям в родном городе
Во время пандемии коронавируса полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия поддержал малоимущие семьи в родном городе Цаленджиха в Грузии. Футболист также оказал материальную поддержу инвалидам, просто пожилым людям и медицинским работникам. Так, в частности, сертификаты от имени футболиста были вручены 100 семьям.
– Гордимся тобой, – говорится в сообщении в соцсетях казанского клуба.
Матч с «Крыльями Советов».Фото: Алина НИЗАМОВА
Напомним, летом прошлого года грузинский футболист подписал с «Рубином» контракт сроком на пять лет. На момент трансфера игроку было 18-лет. В этом сезоне Кварацхелия отличился двумя голами и одной голевой передачей в 19-ти матчах.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Футбольный клуб "Рубин"»