Режим самоизоляции в Татарстане: с 12 мая детсады заработают как обычно

В Татарстане медленно, но верно снимают ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Так, стало известно, что уже с 12 мая родители смогут вновь отправлять детей в детсады как обычно. Дошкольные учреждения заработают в обычном режиме. Об этом "Комсомолке" сообщили в Минобразования Татарстана.

В соцсетях жители республики отмечают, что в некоторых детсадах воспитанников попросили принести справки от педиатров о состоянии здоровья.

Напомним, ранее "Комсомолка" сообщала, что ряд медперсонала казанских детсадов был вынужденно отправлен в отпуск. Сегодня, 8 мая, некоторым из них позвонили и попросили выйти на работу с 12 мая.

По последним данным, в Татарстане выявлено 1498 случаев коронавируса. На данный момент 296 зараженных выздоровели, пятеро - скончались.

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