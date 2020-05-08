2020-05-08T19:33:28+03:00
Коронавирус Covid-19

"Паники хотите?": видео Минздрава Чувашии с тяжело больным коронавирусом возмутило интернет-пользователей

Запись появилась на странице ведомства в соцсети [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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По сообщению Минздрава региона, мужчина лечится в больнице скорой медицинской помощи. Фото: скриншотПо сообщению Минздрава региона, мужчина лечится в больнице скорой медицинской помощи. Фото: скриншот
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В пятницу, 8 мая, Минздрав Чувашии на своей странице в соцсети выложило видео с тяжело больным пациентом с коронавирусом. Мужчина находится в больнице скорой медицинской помощи.

- У людей, с пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией, поражаются в большинстве случаев оба легких, так как вирус разносится по крови и оседает во всех долях легких, - объяснил в комментариях под постом главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава региона Петр Павлов. - Происходит отек легочной ткани, отложение белковых комплексов в альвеолах, заполнение просвета мелких дыхательных путей "слущенным" эпителием, воспаление в паренхиме легкого. Это усугубляется образованием тромбов в сосудах легких. Все эти процессы не дают проходить кислороду воздуха в кровь и далее к внутренним органам.

minzdrav21minzdrav21
Тяжело больной пациент с новой коронавирусной инфекцией в БСМП Минздрава Чувашии
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Врач говорит, что в подобных случаях только искусственная вентиляция легких способна снабдить организм больного кислородом. Но и это не всегда помогает.

- У некоторых пациентов - с различными хроническими заболеваниями, ожирением и другими нарушениями, не всегда искусственная вентиляция легких может спасти жизнь человека, - заметил Попов.

Несмотря на то, что мужчина на видео лежит на животе и его лица не видно, интернет-пользователей возмутила данная запись от Минздрава Чувашии:

"А больной или его родственники дали разрешение на то, чтобы его показывали на весь интернет?",

"А зачем вы вообще людям показываете такое? Паники хотите? Не понимаю ваших действий".

ИСТОЧНИК KP.RU

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