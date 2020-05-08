В Татарстане заболеваемость коронавирусом в 3 раза ниже, чем в целом по России

Сегодня, 8 мая, на республиканском совещании руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина сообщила, что заболеваемость коронавирусом в регионе в 3 раза ниже, чем в целом по России.

Так, со средним приростом в неделю количества инфицированных на 8% на 100 тысяч татарстанцев приходится 37,9 заболевших, когда как по стране этот показатель 120,7.

- Все заболевшие (1498 человек) находятся в 39 районах Татарстана. Не зарегистрировано ни одного случая в Рыбно-Слободском, Алькеевском, Заинском, Камско-Устьинском, Мензелинском и Муслюмовском районах, - доложила Марина Патяшина.

Также, по ее словам, из 1498 случаев 10% составляют дети (147), 13% - тем, кому более 65 лет (193). При этом у 54% инфицированных болезнь протекает бессимптомно. При этом в 70,5% случаях татарстанцы заражаются через контакт с больным.

- Особое внимание необходимо уделить местам, где есть наибольшее количество контактов – это розничные продуктовые магазины, общественный транспорт, дежурные группы в детских садах, а также организации и предприятия, которые сегодня продолжают свою деятельность. Здесь должны соблюдаться все санитарные нормы, - в свою очередь подчеркнул президент Татарстана Рустам Минниханов, - Ношение защитных масок и перчаток являются обязательным. С учетом того, что многие заболевшие являются бессимптомными, они сами могут быть угрозой для других людей.

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