Милиционеры ТАССР во времена Великой Отечественной войны

Едва объявили о нападении фашистской Германии на Советский Союз, как многие жители страны потребовали от военкомов срочно отправить их на передовую. Среди них были и сотрудники НКВД СССР, как тогда называлось современное МВД. В те годы Татарская АССР входила в состав Приволжского военного округа, и мобилизация населения началась уже в понедельник, 23 июня.

На улицах Казани 22 июня 1941 годаФото: МВД по РТ

В первый месяц войны из органов НКВД ТАССР ушли на фронт 24 сотрудника. В июле 41-го еще 69 человек. А уже в 1942 году защищать Родину от захватчиков отправилось 30% сотрудников органов внутренних дел.

Первые дни в военкоматахФото: МВД по РТ

Те, кто остался в тылу, рвался на защиту Родины вслед за товарищами, но и на территории республики для них оказался открыт свой фронт. Приходилось бороться с теми элементами, которые даже в это тяжелое время стремился нажиться, продолжал вести преступную деятельность и грабить мирных жителей.

«ПОДАРОК» ОТ ЖУЛИКОВ

Уже 9 сентября 1941 года работники казанского гарнизона милиции раскрыли целую сеть расхитителей. За пять дней до этого сторож Универмага №1 Зариф Минвалеев заступил на суточное дежурство.

Вечером «на огонёк» к нему заглянули знакомые женщины, проживавшие неподалеку. После ухода приятельниц, Минвалеев уснул, а когда проснулся, то увидел перед собой пару новых ботинок и галош. В радостном возбуждении Минвалеев поспешил показать «сюрприз» директору магазина, а тот его «обрадовал» - пока сторож спал, ночью из магазина опять похитили большое количество товара. А ботинки и галоши – благодарность сострадательного вора за «бдительность» охраны.

Уже через несколько дней «обрадовавший» сторожа вор Бикмуллин был задержан после очередной кражи. Арестован был и его соучастник Потапов, а также охранники магазина.

Разыскивая украденные из магазина вещи, милиционеры вышли на скупщика краденого. Им оказался чистильщик сапог Давид Геворгиз с улицы Баумана. В тайниках квартиры «бедного» чистильщика было найдено больше количество костюмов, пальто, платьев, 70 пар обуви, мешки сахара, пшена и махорки. В общем, целый магазин.

Карта ТАССР в начале 1941 годаФото: МВД по РТ

КРАЖА МЫЛА

Еще один случай произошел в декабре 1941 года. Милиционер Сергей Николаев был старшим в конном разъезде, патрулировавшем улицы Казани. В темноте – в Казани уже был введен режим светомаскоровки, милиционеры разглядели на улице Большой Ямашевской мужчину с большим мешком.

В мешке оказались вещи, похожие по описанию на недавно похищенных в одной из квартир - кража со взломом. При отработке прописки задержанного, на улице Ухтомского, милиционеру сообщили, что накануне в соседний сарай привезли большое количество подозрительных ящиков.

Владельцем последнего оказалась вполне безобидная на вид старушка. В этом сарае милиционеры обнаружили 29 одинаковых по форме и весу ящиков. В каждом из них - по 12 килограммов упакованного хозяйственного мыла. Так удалось раскрыть кражу, совершенную меньше месяца назад с одного из оптовых складов Казани.

Конный патрульФото: МВД по РТ

В ДЕРЕВНЯХ ВОРОВАЛИ РОЖЬ И МЯСО

Отличились и милиционеры, служащие в районах республики. Например, участковые уполномоченные Буинского РО НКВД товарищи Замалетдинов, Никитин и Кузнецов в декабре 1941 года раскрыли крупную кражу хлеба.

Местные жители сообщили Замалетдинову, что в деревне Бик-Утеево видели возчиков, торгующих двумя мешками краденого хлеба. Подозреваемых задержали на месте, во время обысков по местам их жительства и в домах их родственников удалось обнаружить и изъять еще 979 килограммов ржи, 538 килограммов пшеницы, 149 килограммов гороха и 1766 килограммов хлеба.

Сотрудники милиции Азнакаевского НКВД ТАССРФото: МВД по РТ

Еще одну кражу продовольствия раскрыл участковый того же Буинского района ТАССР Никитин. Из магазина кооперации сел Чирки и Дюротки пропала крупная партия мяса. После оперативных мероприятий милиционер установил личности трех жителей обоих населенных пунктов, у которых в общей сложности было изъято 567 бараньих туш.

Пока одни помогали фронту, другие воровали продукты и вещиФото: МВД по РТ

По материалам пресс-службы МВД Татарстана